Рыболовы Алтайского края показали фотоотчеты рыбалки в феврале

Рыбаки отмечают активный клев и связывают его с благоприятными погодными условиями

23 февраля 2026, 18:34, ИА Амител

Фото: "Алтайское рыболовное сообщество"

Конец зимы в Алтайском крае порадовал любителей подледной рыбалки хорошими уловами. По словам рыбаков, в отдельные дни за несколько часов удается добыть до 10 килограммов рыбы.

Сезон зимнего лова в регионе продолжается, а участники делятся результатами в сообществе "Алтайское рыболовное сообщество" во "ВКонтакте". Наиболее удачными, судя по сообщениям, оказались точки на Малышевской протоке, в районе села Рассказиха, а также на водоемах неподалеку от Барнаула.

Рыбаки отмечают активный клев и связывают его с благоприятными погодными условиями и стабильной толщиной льда, что позволяет безопасно выходить на воду и экспериментировать с выбором мест для лунок.

Рыба / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:05:55 25-02-2026

Сказочники….

  0 Нравится
Ответить
