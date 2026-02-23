В ходе опроса выяснилось, как молодежь относится к 23 Февраля

Наиболее распространенным способом отметить 23 Февраля по-прежнему остается праздничный ужин дома

23 февраля 2026, 16:04, ИА Амител

Молодые россияне все чаще воспринимают 23 февраля как праздник всех мужчин, тогда как для старшего поколения дата по-прежнему в первую очередь связана с военной тематикой. Об этом говорится в исследовании Агентства маркетинговых исследований ORO, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Опрос показал, что восприятие праздника меняется: молодежь все чаще считает его днем всех мужчин, а не только военных и ветеранов. Однако для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение», — отметили в ORO.

Согласно результатам исследования, для 44% опрошенных 23 Февраля остается именно Днем защитника Отечества. Еще 38% респондентов воспринимают эту дату как неформальный праздник всех мужчин.

Различия особенно заметны в возрастных группах. Среди молодежи только 37% считают 23 Февраля прежде всего военным праздником, что ниже среднего показателя по выборке. В старших возрастных группах, напротив, такую трактовку поддерживают 52% участников опроса.

Почти половина мужчин — 49% — считают, что со временем праздник утратил выраженную военную составляющую. В молодежной среде этого мнения придерживаются 57% респондентов, тогда как среди старшего поколения — 42%.

При этом в ORO отмечают, что общее отношение к празднику остается достаточно стабильным.

«Несмотря на различия в интерпретации, отношение к 23 Февраля у большинства остается стабильным: 60% мужчин говорят, что их восприятие праздника со временем не изменилось», — говорится в исследовании.

Наиболее распространенным способом отметить 23 Февраля по-прежнему остается праздничный ужин дома — такой вариант выбирают 44% мужчин. Вместе с тем среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдыху и хобби, которые в этом году выбрали 30% опрошенных (против 17% годом ранее). В старшей возрастной группе увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник — с 18 до 25%.