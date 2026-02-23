В ходе опроса выяснилось, как молодежь относится к 23 Февраля
23 февраля 2026, 16:04, ИА Амител
Молодые россияне все чаще воспринимают 23 февраля как праздник всех мужчин, тогда как для старшего поколения дата по-прежнему в первую очередь связана с военной тематикой. Об этом говорится в исследовании Агентства маркетинговых исследований ORO, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Опрос показал, что восприятие праздника меняется: молодежь все чаще считает его днем всех мужчин, а не только военных и ветеранов. Однако для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение», — отметили в ORO.
Согласно результатам исследования, для 44% опрошенных 23 Февраля остается именно Днем защитника Отечества. Еще 38% респондентов воспринимают эту дату как неформальный праздник всех мужчин.
Различия особенно заметны в возрастных группах. Среди молодежи только 37% считают 23 Февраля прежде всего военным праздником, что ниже среднего показателя по выборке. В старших возрастных группах, напротив, такую трактовку поддерживают 52% участников опроса.
Почти половина мужчин — 49% — считают, что со временем праздник утратил выраженную военную составляющую. В молодежной среде этого мнения придерживаются 57% респондентов, тогда как среди старшего поколения — 42%.
При этом в ORO отмечают, что общее отношение к празднику остается достаточно стабильным.
«Несмотря на различия в интерпретации, отношение к 23 Февраля у большинства остается стабильным: 60% мужчин говорят, что их восприятие праздника со временем не изменилось», — говорится в исследовании.
Наиболее распространенным способом отметить 23 Февраля по-прежнему остается праздничный ужин дома — такой вариант выбирают 44% мужчин. Вместе с тем среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдыху и хобби, которые в этом году выбрали 30% опрошенных (против 17% годом ранее). В старшей возрастной группе увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник — с 18 до 25%.
17:21:01 23-02-2026
День Советской Армии и Военно-морского флота! Воспринимаю только так!
18:11:41 23-02-2026
Под власовский флаг прогнулись, не смеем пискнуть в защиту попранных символов Великой Победы - Советского знамени и регулярно драпируемого Мавзолея (к подножию которого в 1945 швырялись штандарты поверженной гидры фашизма!), а тужимся предстать "защитниками Отечества"!?
18:23:44 23-02-2026
Я не молодежь. Мне всегда был не интересен этот непонятный праздник.
09:59:01 24-02-2026
Гость (18:23:44 23-02-2026) Я не молодежь. Мне всегда был не интересен этот непонятный п... Логично, осколки идеологии предыдущей власти.
19:03:14 23-02-2026
С Днём Советской армии и военно-морского флота! Остальное -выдумки.
21:28:01 23-02-2026
Так и Советы нынче не сильно отличаются от выдумки
06:34:16 24-02-2026
Гость (21:28:01 23-02-2026) Так и Советы нынче не сильно отличаются от выдумки ... более 30 лет государства нет, а пенсионеров всё фантомные боли мучают.
05:24:16 24-02-2026
Лишний повод некоторым нажраться до скотского состояния и орать дурным голосом, мешая соседям. Праздник же!
11:55:04 24-02-2026
23 февраля был определен как день создания КРАСНОЙ АРМИИ. Нет АРМИИ-нет государства. Противник боится не народ на определенной территории, а АРМИИ которая защищает НАРОД. Какое государство такая и армия ( армия зеркало государства), Красная армия показало силу государства. Рассуждать сейчас о не нужности праздника или как пережиток прошлого может только тот который не считает нужным защищать свой народ и свою землю.
15:42:33 24-02-2026
праздник Армии, это празднует Февраль Армии рожденье, и иного значения не должно быть и не может быть. Защита Отечества, Воин. Вот приоритет каждого государства