Детский врач из Омска оказался парализован во время отдыха в Таиланде

Причины случившегося пока не установлены, однако последствия оказались крайне тяжелыми

23 февраля 2026, 21:31, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Омский детский травматолог-ортопед Михаил Коробейников оказался в тяжелом состоянии во время отдыха в Таиланде и в настоящее время не может вернуться в Россию. Как сообщает "Город55", у врача диагностирован инфаркт спинного мозга, из-за которого он полностью утратил подвижность и остается в зарубежной клинике.

По словам сына врача, Григория Коробейникова, ухудшение состояния произошло внезапно. Причины случившегося пока не установлены, однако последствия оказались крайне тяжелыми — мужчина полностью парализован и нуждается в постоянной медицинской помощи. Сейчас он проходит лечение в одной из таиландских больниц, при этом каждое обследование и каждая процедура требуют отдельного согласования со страховой компанией.

Дополнительные сложности возникли с возвращением медика на родину. Для транспортировки необходим специализированный самолет, приспособленный для перевозки лежачих пациентов. Кроме того, перелет должен быть одобрен лечащими врачами в Таиланде и согласован со страховой стороной. Как отметил сын врача, этот процесс продвигается крайне медленно, поэтому семья обратилась за поддержкой в российское дипломатическое представительство.

«Каждую медицинскую манипуляцию приходится отдельно согласовывать со страховой компанией. С организацией перелета тоже много сложностей, поэтому мы обратились за помощью в посольство», — рассказал Григорий Коробейников изданию "Известия".

Согласно данным портала "ПроДокторов", Михаил Коробейников является детским травматологом и ортопедом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Он возглавляет травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы, а его профессиональный стаж превышает 35 лет. Врач окончил Омскую государственную медицинскую академию, ныне ОмГМУ, по специальности "Педиатрия" в 1991 году и неоднократно проходил повышение квалификации в области травматологии и ортопедии.