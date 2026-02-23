Российских водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей
Современные машины оснащены большим количеством чувствительной электроники
23 февраля 2026, 19:05, ИА Амител
Зимой противогололедные реагенты могут представлять серьезную угрозу для автомобилей, особенно для электронных систем, предупредил в беседе с "Лентой.ру" заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
По его словам, современные машины оснащены большим количеством чувствительной электроники — камерами, парктрониками, радарами и лидарами. Именно эти элементы чаще всего страдают от дорожной соли и реагентов.
«Основу противогололедных смесей составляют хлориды натрия, кальция и магния. При растворении они образуют агрессивную солевую среду, которая значительно ускоряет коррозию металлических деталей и электрических контактов», — пояснил эксперт.
Отдельную проблему, как отметил Буряков, представляют оптические системы. После испарения воды на поверхности остается плотный слой солевых кристаллов.
«Из-за этого линзы камер теряют прозрачность, снижается контраст изображения, усиливается рассеяние света и блики от фар и уличных фонарей, особенно в темное время суток», — рассказал он.
Не менее уязвимы и датчики парковки, а также скрытые радары систем помощи водителю. По словам специалиста, солевые кристаллы после высыхания раствора обладают гигроскопичными свойствами — они притягивают влагу из воздуха и формируют тонкую электропроводящую пленку.
«Это ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и может приводить к микротокам утечки и даже коротким замыканиям», — предупредил Буряков.
В связи с этим эксперт рекомендует в зимний период регулярно мыть автомобиль, уделяя особое внимание зоне датчиков, а также протирать линзы камер и защитные элементы радаров.
Ранее жительница Тюменцевского района рассказала о состоянии дорог в селе Тюменцево после ухудшения погоды. По ее словам, накануне в населенном пункте в течение нескольких часов шел дождь, из-за чего дорожное покрытие размыло и оно начало разрушаться.
19:37:19 23-02-2026
Жаль что нет машин новых машин без свистелок и перделок.
Многие бы купили древние модели по старым технологиям до 1991г.
10:16:35 24-02-2026
Да как же нет, их полно. Тот же ЛКрузер 70 или УАЗ 3303, лада гранта на худой конец
10:32:31 24-02-2026
Главное при отключении систем помощи водителю вспомнить как управлять автомобилем с помощью своих рук, ног и головы естественно