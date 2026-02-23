Российских водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей

Современные машины оснащены большим количеством чувствительной электроники

23 февраля 2026, 19:05, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зимой противогололедные реагенты могут представлять серьезную угрозу для автомобилей, особенно для электронных систем, предупредил в беседе с "Лентой.ру" заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

По его словам, современные машины оснащены большим количеством чувствительной электроники — камерами, парктрониками, радарами и лидарами. Именно эти элементы чаще всего страдают от дорожной соли и реагентов.

«Основу противогололедных смесей составляют хлориды натрия, кальция и магния. При растворении они образуют агрессивную солевую среду, которая значительно ускоряет коррозию металлических деталей и электрических контактов», — пояснил эксперт.

Отдельную проблему, как отметил Буряков, представляют оптические системы. После испарения воды на поверхности остается плотный слой солевых кристаллов.

«Из-за этого линзы камер теряют прозрачность, снижается контраст изображения, усиливается рассеяние света и блики от фар и уличных фонарей, особенно в темное время суток», — рассказал он.

Не менее уязвимы и датчики парковки, а также скрытые радары систем помощи водителю. По словам специалиста, солевые кристаллы после высыхания раствора обладают гигроскопичными свойствами — они притягивают влагу из воздуха и формируют тонкую электропроводящую пленку.

«Это ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и может приводить к микротокам утечки и даже коротким замыканиям», — предупредил Буряков.

В связи с этим эксперт рекомендует в зимний период регулярно мыть автомобиль, уделяя особое внимание зоне датчиков, а также протирать линзы камер и защитные элементы радаров.

Ранее жительница Тюменцевского района рассказала о состоянии дорог в селе Тюменцево после ухудшения погоды. По ее словам, накануне в населенном пункте в течение нескольких часов шел дождь, из-за чего дорожное покрытие размыло и оно начало разрушаться.