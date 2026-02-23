В Алтайском крае зафиксировали рост цен на чай и кофе и снижение — на яйца

Ценовая динамика в регионе формируется под влиянием общероссийских факторов

23 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Цены на чай. Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае по итогам января годовая инфляция составила 6,5%. Большинство продуктов питания за год подорожали, однако по отдельным позициям зафиксировано снижение цен. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Наиболее заметный рост цен отмечен на чай и кофе — их стоимость за год увеличилась на 18%. Также подорожал алкоголь — на 16,5%, кондитерские изделия — на 12%. В числе товаров, прибавивших в цене, остаются хлеб, молочная продукция и рыба.

Вместе с тем в регионе есть и продукты, которые стали доступнее. Существеннее всего подешевели яйца — их цена снизилась на 19% по сравнению с январем прошлого года. Кроме того, в годовом выражении уменьшилась стоимость сахара, сливочного масла и макаронных изделий.

В Банке России отмечают, что ценовая динамика в регионе формируется под влиянием как общероссийских факторов, так и ситуации на отдельных товарных рынках.

Ранее сообщалось, что рост оптовых цен на куриные яйца в России почти не повлияет на стоимость в рознице. В Минсельхозе объяснили цены на яйца низкой закупочной стоимостью прошлого года, ростом затрат птицефабрик, а также увеличением спроса и сезонностью.