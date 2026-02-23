Такой день. Смертельное ДТП с пьяным водителем и страдающий пациент из Северной Кореи

О главных событиях региона за 23 февраля

23 февраля 2026, 23:37, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На трассе в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария случилась 22 февраля на 89-м километре автодороги К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское. Водитель автомобиля ГАЗ-66, мужчина 1989 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Corona. В легковушке находилась семья. Женщина, сидевшая на переднем пассажирском месте, скончалась, а ребенок был госпитализирован и находится в коме. В момент аварии водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения и ранее никогда не получал водительское удостоверение.

В одном из бизнес-центров Барнаула произошел инцидент с участием группы подростков, которые, по словам очевидцев, вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам офисов. Молодые люди находились в зоне ожидания, курили и громко использовали нецензурную лексику. После сделанного им замечания с просьбой покинуть помещение в адрес работницы прозвучали оскорбления, а также угрозы применения электрошокера.

Бригада скорой помощи в Бийске доставила в приемное отделение иностранного гражданина Северной Кореи, который не владел русским языком и испытывал сильные боли внизу живота. С помощью онлайн-сервиса врачи наладили общение с пациентом. После сбора анамнеза мужчину сразу направили в отделение. У пациента диагностировали флегмонозный аппендицит.