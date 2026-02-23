Огуречные букеты за 3000 рублей предлагают в подарок мужчинам на 23 Февраля в России
23 февраля 2026, 17:09, ИА Амител
В День защитника Отечества на популярных сайтах объявлений начали появляться необычные подарочные предложения — букеты из свежих огурцов, пишут "Вести Алтай".
Продавцы предлагают так называемые "экологичные монобукеты", в которые входит около 15 короткоплодных огурцов, оформленных в упаковку. Стоимость такого подарка варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Как отмечают авторы объявлений, идея могла возникнуть на фоне роста цен на овощи. В настоящее время в супермаркетах Алтайского края килограмм короткоплодных огурцов может стоить до 600 рублей.
Обычно съедобные букеты, предназначенные для мужчин, составляют из мясных деликатесов, копченой или вяленой рыбы, сыров и других закусок. Их, как правило, дарят в качестве дополнения к праздничному столу.
Огуречные композиции продавцы также позиционируют как вариант закуски. При желании такой подарок можно дополнить традиционными продуктами — хлебом или консервированной рыбой.
17:14:26 23-02-2026
Народ нищает на фоне общероссийских факторов.Так будет более понятнее.
17:20:47 23-02-2026
"Продавцы предлагают так называемые "экологичные монобукеты", в которые входит около 15 короткоплодных огурцов, оформленных в упаковку. Стоимость такого подарка варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей"============= Да жрите вы их сами. Сума совсем по сходили.
17:21:22 23-02-2026
Сейчас берите авокадо, дешевле и полезнее. Огурцы летом с грядки куда лучше тепличных, будем покупать в сезон.
19:08:32 23-02-2026
А консервированные огурцы тоже подорожали?