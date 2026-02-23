Огуречные букеты за 3000 рублей предлагают в подарок мужчинам на 23 Февраля в России

23 февраля 2026, 17:09, ИА Амител

Огурцы

В День защитника Отечества на популярных сайтах объявлений начали появляться необычные подарочные предложения — букеты из свежих огурцов, пишут "Вести Алтай".

Продавцы предлагают так называемые "экологичные монобукеты", в которые входит около 15 короткоплодных огурцов, оформленных в упаковку. Стоимость такого подарка варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Как отмечают авторы объявлений, идея могла возникнуть на фоне роста цен на овощи. В настоящее время в супермаркетах Алтайского края килограмм короткоплодных огурцов может стоить до 600 рублей.

Обычно съедобные букеты, предназначенные для мужчин, составляют из мясных деликатесов, копченой или вяленой рыбы, сыров и других закусок. Их, как правило, дарят в качестве дополнения к праздничному столу.

Огуречные композиции продавцы также позиционируют как вариант закуски. При желании такой подарок можно дополнить традиционными продуктами — хлебом или консервированной рыбой.