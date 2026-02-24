До -18. О погоде в Барнауле 24 февраля

В начале дня небольшой снег

24 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

В Алтайском крае наступили аномальные морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае днем 24 февраля ожидается от -17 до -25 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле обещают -16...-18 градусов. В начале дня небольшой снег. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.