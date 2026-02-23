Снижает цены. Гонорар Ларисы Долиной за барные выступления составляет 5 млн рублей

До ситуации с квартирой стоимость концертов превышала 10–12 миллионов рублей

23 февраля 2026, 20:06, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Билеты на концерт Ларисы Долиной в одном из московских клубов продаются по цене от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. Как заявил в беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов, после скандальной истории с квартирой артистка значительно снизила стоимость своих выступлений.

«Во-первых, у Долиной могут быть редкие выступления, это влияет на гонорар. Так как она перед Новым годом в целом снижала ценники, то на сегодняшний день, думаю, ее гонорар составляет от 4 до 6 миллионов рублей за одно выступление. Ее гонорары упали буквально раза в два по сравнению с тем, что было раньше. До ситуации с квартирой у нее гонорар мог превысить 10–12 миллионов рублей», — отметил продюсер.

После судебной истории вокруг квартиры в Хамовниках певица столкнулась с отменами и переносами крупных концертов. Так, 4 января было отменено выступление в Туле. Концертная программа "Юбилей в кругу друзей", запланированная на 25 февраля в БКЗ "Октябрьский", перенесена на 15 ноября. Кроме того, в Московском международном доме музыки отменили юбилейный концерт артистки, намеченный на 6 марта. Билеты на это шоу продавались по цене от 3,5 до 6,5 тысячи рублей.

Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

