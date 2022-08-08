Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о социальном налоговом возврате для работающих пенсионеров
В России работает каждый пятый пенсионер, это почти 9 миллионов человек
Фракция ЛДПР в Госдуме предложила коллегам инициативу — ввести социальный налоговый возврат для пенсионеров, которые продолжают работать. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов на своей странице в Telegram.
Возврат должен составить половину от уплаченного НДФЛ, но не более 25 тысяч рублей в год. Мера поддержки будет частичной компенсацией отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам, которую отменили ещё в 2016 году, уверены в партии.
В ЛДПР считают, что на одну только пенсию жителям региона не прожить, а потому людям приходится работать, даже когда уже пришёл срок законного отдыха. Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году в Алтайском крае составляет 17 878 руб.
«ЛДПР давно добивается индексации пенсий для работающих пенсионеров, но уже шестой год этого не происходит, инициативу партии отклоняют. Но либерал-демократы уверены, что это несправедливо, а правительство и большинство депутатов Госдумы не уделяют этому вопросу должного внимания», — говорят в партии.