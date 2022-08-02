Достали! Новосибирец перекрыл дорогу мусором и потребовал вызвать к нему губернатора

Фото: скрин с видео vk.com/act54

Десятки пакетов с мусором вынес на проезжую часть на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске неизвестный мужчина в синей футболке и такого же цвета бейсболке. Перегородив путь машинам, он потребовал встречи с губернатором Андреем Травниковым, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54.

Инцидент случился у остановки «Горбольница». Водителей не остановила эта преграда, машины переезжали пакеты, мусор разметало по проезжей части. Но активист не сдавался и вытаскивал всё новые пакеты, которые были свалены у одного из столбов у дороги.

Судя по крикам, протестующий был недоволен тем, что ему приходится убирать за всеми этот мусор.

Позже появился ролик, который записал этот человек. Оказалось, что неделю назад он самостоятельно ликвидировал незаконную свалку у своего дома, но ленивые горожане опять вывалили туда свой мусор. Его-то протестующий и расставил по дороге.

В своём видеообращении мужчина пообещал спрятаться в кустах рядом с местом незаконной свалки, взять палку или бич, дождаться выбрасывающих мусор и прилюдно побить.