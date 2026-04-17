"Золото отошло духам". Лжецелительница обманула омичку на 400 тысяч через соцсети

53-летняя жительница Исилькульского района закапывала украшения на кладбище по инструкции мошенницы, надеясь уберечь близких от смерти

17 апреля 2026, 20:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Омской области жертвой эзотерической мошенницы стала 53-летняя жительница Исилькульского района. Женщина лишилась 9 тысяч рублей наличными и золотых украшений на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело, пишет "Om1 Омск".

Все началось с того, что сельчанка нашла в соцсетях страницу некой "Серафимы", которая предлагала дистанционные эзотерические услуги, включая лечение различных заболеваний. Доверчивая женщина обратилась к ней с надеждой вылечить больные ноги.

За диагностику "целительница" взяла 2 тысячи рублей и заявила, что причина недуга — сглаз. За его снятие потребовала еще 5 тысяч. Затем пострадавшая попросила закодировать родственника — это обошлось в дополнительные 2 тысячи рублей.

Через несколько дней "Серафима" напугала клиентку: ей якобы приснился покойник у ворот дома, что предвещает скорую смерть в семье. Чтобы отвести беду, мошенница велела собрать все драгоценности, связать их в красный платок и закопать на кладбище.

Испуганная женщина отправилась на погост, нашла указанную могилу и закопала украшения. На следующий день "целительница" позвонила снова и потребовала переместить сверток в другую могилу. Сельчанка послушалась. После этого мошенница объяснила, что носить золото больше нельзя — оно "отошло духам".

По версии следователей, шарлатанка, скорее всего, не смогла сразу найти драгоценности, поэтому и дала дополнительные инструкции.

Сельчанка начала сомневаться в ритуале и решила проверить, на месте ли украшения. Она снова пришла на кладбище, но ничего не обнаружила. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.