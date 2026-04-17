"Золото отошло духам". Лжецелительница обманула омичку на 400 тысяч через соцсети
53-летняя жительница Исилькульского района закапывала украшения на кладбище по инструкции мошенницы, надеясь уберечь близких от смерти
17 апреля 2026, 20:00, ИА Амител
В Омской области жертвой эзотерической мошенницы стала 53-летняя жительница Исилькульского района. Женщина лишилась 9 тысяч рублей наличными и золотых украшений на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело, пишет "Om1 Омск".
Все началось с того, что сельчанка нашла в соцсетях страницу некой "Серафимы", которая предлагала дистанционные эзотерические услуги, включая лечение различных заболеваний. Доверчивая женщина обратилась к ней с надеждой вылечить больные ноги.
За диагностику "целительница" взяла 2 тысячи рублей и заявила, что причина недуга — сглаз. За его снятие потребовала еще 5 тысяч. Затем пострадавшая попросила закодировать родственника — это обошлось в дополнительные 2 тысячи рублей.
Через несколько дней "Серафима" напугала клиентку: ей якобы приснился покойник у ворот дома, что предвещает скорую смерть в семье. Чтобы отвести беду, мошенница велела собрать все драгоценности, связать их в красный платок и закопать на кладбище.
Испуганная женщина отправилась на погост, нашла указанную могилу и закопала украшения. На следующий день "целительница" позвонила снова и потребовала переместить сверток в другую могилу. Сельчанка послушалась. После этого мошенница объяснила, что носить золото больше нельзя — оно "отошло духам".
По версии следователей, шарлатанка, скорее всего, не смогла сразу найти драгоценности, поэтому и дала дополнительные инструкции.
Сельчанка начала сомневаться в ритуале и решила проверить, на месте ли украшения. Она снова пришла на кладбище, но ничего не обнаружила. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
22:59:56 17-04-2026
Зато отклонили запрет на рекламу этих шарлатанов
00:45:02 18-04-2026
А в чем проблема? Родственники умерли? Нет. Значит ритуал сработал 🤣 Вот если бы ноги продолжали болеть, то можно было бы пожаловаться на неоказание оплаченных услуг, но про это здесь нет ни слова.
00:20:46 19-04-2026
ка-а-акие у нас богачки тети живут! и много!!