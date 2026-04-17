Telegram снова доступен в России без VPN, но не для всех
Улучшение работы связано с обновлениями самого приложения, а не со снятием блокировок
17 апреля 2026, 17:45, ИА Амител
В ночь на 17 апреля часть российских пользователей Telegram заметили, что мессенджер стал доступен без VPN и прокси. Эту информацию опубликовал ресурс "Код Дурова".
В основном изменения коснулись версии приложения для Android. С позднего вечера 16 апреля пользователи получили возможность отправлять и принимать сообщения, а также загружать медиафайлы без дополнительных инструментов. Для проверки работы этой функции достаточно убедиться, что версия Telegram-клиента не ниже 12.6.
«В некоторых случаях для активации функции работы без VPN и прокси может потребоваться несколько перезапусков приложения. Более того, Telegram на Android может показывать, что аккаунт подключен из другой страны, хотя на самом деле средства обхода ограничений не используются», — отмечается на сайте.
Согласно "Коду Дурова", функция работы без VPN и прокси доступна только на платформе Android и только для обладателей подписки Telegram Premium. На устройствах iPhone и ПК доступ к этой функции может быть ограничен. Даже в пределах одного города и при использовании одного оператора мобильной связи ситуация может различаться.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что эти изменения связаны с обновлениями самого приложения Telegram, а не с действиями провайдеров по снятию ограничений.
Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".
17:53:05 17-04-2026
а уже не надо.
Это сегодня работает.
А завтра что с ним будет ?
18:29:24 17-04-2026
Они придумают что-то еще. Пока нам не отключили интернет вообще, хороший программист всегда найдет лазейку
Они придумают что-то еще. Пока нам не отключили интернет вообще, хороший программист всегда найдет лазейку
21:33:14 17-04-2026
завтра с ним будет НИЧЕГО. А с вами? уверены в завтрашнем дне?
18:24:59 17-04-2026
Чем больше не довольных, тем быстрей произойдут кардинальные изменения. Кипящий котел имеет свой предел прочности.
18:58:10 17-04-2026
Когда самозваные "цензоры" Ютуб разблокируют?