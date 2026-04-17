Telegram снова доступен в России без VPN, но не для всех

Улучшение работы связано с обновлениями самого приложения, а не со снятием блокировок

17 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Telegram, мессенджер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В ночь на 17 апреля часть российских пользователей Telegram заметили, что мессенджер стал доступен без VPN и прокси. Эту информацию опубликовал ресурс "Код Дурова".

В основном изменения коснулись версии приложения для Android. С позднего вечера 16 апреля пользователи получили возможность отправлять и принимать сообщения, а также загружать медиафайлы без дополнительных инструментов. Для проверки работы этой функции достаточно убедиться, что версия Telegram-клиента не ниже 12.6.

«В некоторых случаях для активации функции работы без VPN и прокси может потребоваться несколько перезапусков приложения. Более того, Telegram на Android может показывать, что аккаунт подключен из другой страны, хотя на самом деле средства обхода ограничений не используются», — отмечается на сайте.

Согласно "Коду Дурова", функция работы без VPN и прокси доступна только на платформе Android и только для обладателей подписки Telegram Premium. На устройствах iPhone и ПК доступ к этой функции может быть ограничен. Даже в пределах одного города и при использовании одного оператора мобильной связи ситуация может различаться.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что эти изменения связаны с обновлениями самого приложения Telegram, а не с действиями провайдеров по снятию ограничений.

Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".

Telegram "рухнул" в России. Началась полная блокировка мессенджера

Днем 10 апреля жалобы на работу приложения фиксируются по всей стране
Комментарии 5

Шинник

17:53:05 17-04-2026

а уже не надо.
Это сегодня работает.
А завтра что с ним будет ?

Гость

18:29:24 17-04-2026

Шинник (17:53:05 17-04-2026) а уже не надо.Это сегодня работает.А завтра что с ни...
Они придумают что-то еще. Пока нам не отключили интернет вообще, хороший программист всегда найдет лазейку

Гость

21:33:14 17-04-2026

завтра с ним будет НИЧЕГО. А с вами? уверены в завтрашнем дне?

Гость

18:24:59 17-04-2026

Чем больше не довольных, тем быстрей произойдут кардинальные изменения. Кипящий котел имеет свой предел прочности.

Гость

18:58:10 17-04-2026

Когда самозваные "цензоры" Ютуб разблокируют?

