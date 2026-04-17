Улучшение работы связано с обновлениями самого приложения, а не со снятием блокировок

17 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Telegram, мессенджер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В ночь на 17 апреля часть российских пользователей Telegram заметили, что мессенджер стал доступен без VPN и прокси. Эту информацию опубликовал ресурс "Код Дурова".

В основном изменения коснулись версии приложения для Android. С позднего вечера 16 апреля пользователи получили возможность отправлять и принимать сообщения, а также загружать медиафайлы без дополнительных инструментов. Для проверки работы этой функции достаточно убедиться, что версия Telegram-клиента не ниже 12.6.

«В некоторых случаях для активации функции работы без VPN и прокси может потребоваться несколько перезапусков приложения. Более того, Telegram на Android может показывать, что аккаунт подключен из другой страны, хотя на самом деле средства обхода ограничений не используются», — отмечается на сайте.

Согласно "Коду Дурова", функция работы без VPN и прокси доступна только на платформе Android и только для обладателей подписки Telegram Premium. На устройствах iPhone и ПК доступ к этой функции может быть ограничен. Даже в пределах одного города и при использовании одного оператора мобильной связи ситуация может различаться.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что эти изменения связаны с обновлениями самого приложения Telegram, а не с действиями провайдеров по снятию ограничений.

Ранее сообщалось, что Telegram начал помечать пользователей, которые находятся в мессенджере "неофициально".