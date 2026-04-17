Депутат Госдумы выступил с инициативой ликвидировать Роскомнадзор
Успех инициативы зависит от готовности общества и власти пересмотреть подходы к интернет-регулированию
17 апреля 2026, 18:15, ИА Амител
Роскомнадзору (РКН) в текущем его виде требуется ликвидация, считает Анатолий Вассерман, член Государственной Думы от политической партии "Справедливая Россия". Это заявление он сделал, общаясь с журналистами на Московском экономическом форуме 2026, пишет Telegram-канал "Лобушкин молнит".
«В контексте анализа текущего состояния регулирования интернет-пространства я считаю целесообразным рассмотреть возможность либо существенного ограничения полномочий Роскомнадзора, либо, в более радикальном варианте, его полной ликвидации», — заявил Вассерман, аргументируя свою позицию в ответ на вопрос о его взглядах на недавние ограничения и блокировки интернет-контента.
Дополнительно депутат уточнил, что его предложение направлено не столько на реформирование самого ведомства, сколько на пересмотр и переоценку трактовки нормативно-правовых актов, регулирующих защиту интернет-пространства, со стороны Роскомнадзора.
18:18:15 17-04-2026
Так можно и до ликвидации самого депутата договориться!
20:31:49 17-04-2026
То есть вы полагаете, что от Роскомнадзора больше пользы, чем от Вассермана? ))) Ещё не всё запретили?
21:00:28 20-04-2026
Воу-воу-воу! Куда погнали?! (18:18:15 17-04-2026) Так можно и до ликвидации самого депутата договориться!�... А ну да, в кайф сидеть в копирки телеграмма, о чем я уверен Дуров не знает, так ещё и полезные приложения по типу дисковода, и Ютуба заблокированы, и опятьже приходится сидеть в дешёвых подделгах оригинальных приложениях, я про MAX и Рутуб, а ещё спешу напомнить что в Максе уже находят мошенников, и в новостях даже стыдно говорить название мессенджера, по этому и говорят "в известном мессенджере*
18:31:27 17-04-2026
Подлинно свободному народу инквизиторы не нужны!
23:52:05 17-04-2026
Храни его господь
00:29:52 18-04-2026
Выборы на носу. Как пройдут. Все забудут
00:08:36 18-04-2026
Я за ликвидация!
20:58:26 18-04-2026
Онотоле, вы мой кумир!
13:29:53 24-04-2026
13:30:28 24-04-2026
