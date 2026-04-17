НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы выступил с инициативой ликвидировать Роскомнадзор

Успех инициативы зависит от готовности общества и власти пересмотреть подходы к интернет-регулированию

17 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Роскомнадзору (РКН) в текущем его виде требуется ликвидация, считает Анатолий Вассерман, член Государственной Думы от политической партии "Справедливая Россия". Это заявление он сделал, общаясь с журналистами на Московском экономическом форуме 2026, пишет Telegram-канал "Лобушкин молнит".

«В контексте анализа текущего состояния регулирования интернет-пространства я считаю целесообразным рассмотреть возможность либо существенного ограничения полномочий Роскомнадзора, либо, в более радикальном варианте, его полной ликвидации», — заявил Вассерман, аргументируя свою позицию в ответ на вопрос о его взглядах на недавние ограничения и блокировки интернет-контента.

Дополнительно депутат уточнил, что его предложение направлено не столько на реформирование самого ведомства, сколько на пересмотр и переоценку трактовки нормативно-правовых актов, регулирующих защиту интернет-пространства, со стороны Роскомнадзора.

Ранее было названо условие введения "белых списков" для домашнего интернета.

Интернет / Фото: amic.ru

Роскомнадзор связал сбой в Рунете с неисправностью на сети "Ростелекома"

За сутки поступило более девяти тысяч жалоб на работу оператора связи
НОВОСТИОбщество

Госдума депутаты интернет

Комментарии 10

Avatar Picture
Воу-воу-воу! Куда погнали?!

18:18:15 17-04-2026

Так можно и до ликвидации самого депутата договориться!
😁

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:49 17-04-2026

Воу-воу-воу! Куда погнали?! (18:18:15 17-04-2026) Так можно и до ликвидации самого депутата договориться!�... То есть вы полагаете, что от Роскомнадзора больше пользы, чем от Вассермана? ))) Ещё не всё запретили?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:28 20-04-2026

Воу-воу-воу! Куда погнали?! (18:18:15 17-04-2026) Так можно и до ликвидации самого депутата договориться!�... А ну да, в кайф сидеть в копирки телеграмма, о чем я уверен Дуров не знает, так ещё и полезные приложения по типу дисковода, и Ютуба заблокированы, и опятьже приходится сидеть в дешёвых подделгах оригинальных приложениях, я про MAX и Рутуб, а ещё спешу напомнить что в Максе уже находят мошенников, и в новостях даже стыдно говорить название мессенджера, по этому и говорят "в известном мессенджере*

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:27 17-04-2026

Подлинно свободному народу инквизиторы не нужны!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Изолянт

23:52:05 17-04-2026

Храни его господь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

00:29:52 18-04-2026

Изолянт (23:52:05 17-04-2026) Храни его господь... ]
Выборы на носу. Как пройдут. Все забудут

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
За ликвидацию

00:08:36 18-04-2026

Я за ликвидация!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:58:26 18-04-2026

Онотоле, вы мой кумир!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Димба

13:29:53 24-04-2026

Воу-воу-воу! Куда погнали?! (18:18:15 17-04-2026) Так можно и до ликвидации самого депутата договориться!�... Не знаю, почему люди так отреагировали, вы же просто пошутили.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Димба

13:30:28 24-04-2026

Команданте Че Гевара

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров