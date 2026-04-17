Успех инициативы зависит от готовности общества и власти пересмотреть подходы к интернет-регулированию

17 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Интернет

Роскомнадзору (РКН) в текущем его виде требуется ликвидация, считает Анатолий Вассерман, член Государственной Думы от политической партии "Справедливая Россия". Это заявление он сделал, общаясь с журналистами на Московском экономическом форуме 2026, пишет Telegram-канал "Лобушкин молнит".

«В контексте анализа текущего состояния регулирования интернет-пространства я считаю целесообразным рассмотреть возможность либо существенного ограничения полномочий Роскомнадзора, либо, в более радикальном варианте, его полной ликвидации», — заявил Вассерман, аргументируя свою позицию в ответ на вопрос о его взглядах на недавние ограничения и блокировки интернет-контента.

Дополнительно депутат уточнил, что его предложение направлено не столько на реформирование самого ведомства, сколько на пересмотр и переоценку трактовки нормативно-правовых актов, регулирующих защиту интернет-пространства, со стороны Роскомнадзора.

