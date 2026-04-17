Отдел специального назначения "Легион" УФСИН России по Алтайскому краю отмечает 35 лет

Подразделение, созданное в 1991 году для борьбы с преступниками в колониях, за 35 лет не потеряло ни одного бойца в "горячих точках"

17 апреля 2026, 21:00, ИА Амител

Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В 1991 году при Службе по исправительным делам и социальной реабилитации УВД по Алтайскому краю появилось необычное для того времени подразделение — отряд специального назначения. Необходимость в нем была давней и острой.

В конце 80-х криминальная обстановка в пенитенциарных учреждениях страны резко обострилась. 7 июля 1989 года в Змеиногорской колонии строгого режима заключенные захватили двух продавщиц местного магазина.

При попытке освободить заложниц погибли два сотрудника колонии — подполковник Иван Куваев и прапорщик Николай Сухоруков. В итоге спецоперацию провели краевые силовики: заложниц освободили, преступников обезвредили. Но вопрос остался открытым: как действовать в подобных ситуациях в будущем?

Ответ был очевиден — нужен профессиональный, обученный и мобильный отряд быстрого реагирования. В новое подразделение отобрали 25 молодых крепких парней, в основном спортсменов-единоборцев. Многие из них уже успели получить боевой опыт в Афганистане.

За прошедшие годы отряд вырос в полноценный отдел, укомплектованный настоящими профессионалами и современным оружием. У бойцов появилась собственная спортивно-тренировочная база, где ежедневно проходят занятия по специальной программе — физическая подготовка и психологические тренинги.

Сотрудники ОСН "Легион" не раз выезжали в "горячие точки". В августе 1991 года, во время путча ГКЧП, алтайские спецназовцы охраняли следственный изолятор в Москве. В Чечню они летали 12 раз.

Там охраняли правительственные здания в Гудермесе и Грозном, фильтрационные пункты и СИЗО, дежурили на блокпостах, сопровождали миссии Красного Креста, проводили спецоперации по задержанию боевиков. И — что важно — всегда возвращались домой без потерь. Это лучший показатель их профессиональной подготовки.

За мужество и героизм 47 бойцов отдела спецназначения регионального УФСИН удостоены государственных наград: орденов "За личное мужество", Красной Звезды, Мужества, медалей "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу", "За отличие в охране общественного порядка", медали Суворова.

Спортивная слава "Легиона" тоже впечатляет. Жителям края, кто интересуется спортом, наверняка знакомы такие имена, как Павел Мамонтов — мастер спорта России по кикбоксингу, боксу, комплексному единоборству и рукопашному бою, Елена Устинова — мастер спорта международного класса по боксу, чемпионка мира по универсальному бою, Роман Жданов — мастер спорта России по самбо, победитель первенства мира и России среди юниоров.

Сегодня сотрудники отдела особого назначения "Легион", как и 35 лет назад, твердо стоят на страже закона и порядка. Их задачи неизменны — обеспечение безопасности в колониях и следственных изоляторах.