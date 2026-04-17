Впрочем, речь идет не о "криминальной" растрате городских денег, а об обыкновенных огрехах: проблемах с бухгалтерией или учетом имущества

17 апреля 2026, 19:31, ИА Амител

Счеты / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

В 2025 году Счетная палата Барнаула проверила расходование бюджета города на 85 млрд рублей и выявила в этих тратах нарушения на сумму свыше 712 млн рублей. Об этом в ходе отчета о работе в 2025 году в Барнаульской городской Думе рассказала председатель палаты Ирина Анцупова.

Всего в 2025 году палата провела в Барнауле 102 мероприятия "внешнего финансового контроля": 10 "контрольных" и 92 "экспертно-аналитических". Специалисты изучили расходы на улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле, провели аудит закупок в Лебяжинской сельской администрации и администрации Железнодорожного района, а также в комитетах мэрии по ЖКХ и муниципальному заказу.Самой масштабной частью работы стала проверка всех 19 муниципальных программ, действующих в краевой столице ("Барнаул — комфортный город", "Градостроительная политика" и т.д.). Итогом же всего объема контрольных мероприятий и стало выявление 1310 нарушений общей "стоимостью" 712,8 млн рублей.

Большая часть нарушений, однако, была связана с обычными ошибками в бюджетном и бухгалтерском учете. Городским органам, распоряжающимся бюджетными деньгами, в Счетной палате порекомендовали "усилить внутренний финансовый контроль и аудит".

Выявленные нарушение обернулись для различных объектов проверки 20 представлениями. Девять должностных лиц привлекли к административной ответственности, а еще 13 человек постигла ответственность дисциплинарная.Экономический эффект своей работы Счетная палата оценила в 538,9 млн рублей: это, как пояснила Ирина Анцупова, не только и не столько деньги, которые вернули в бюджет, сколько оценка всего объема устраненных нарушений. Фактически же город получил назад довольно скромную сумму — 776, 8 тысячи рублей.

Напомним, бюджет Барнаула на 2026 год приняли со следующими параметрами: доходы — 33,8 млрд рублей, расходы — 35,2 млрд. Главной статьей расходов стали различные социальные обязательства города. За принятие на заседании БГД 5 декабря единогласно проголосовали все присутствовавшие депутаты.