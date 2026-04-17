В 2025 году Счетная палата Барнаула нашла в бюджете города нарушения на 712 млн рублей
Впрочем, речь идет не о "криминальной" растрате городских денег, а об обыкновенных огрехах: проблемах с бухгалтерией или учетом имущества
17 апреля 2026, 19:31, ИА Амител
В 2025 году Счетная палата Барнаула проверила расходование бюджета города на 85 млрд рублей и выявила в этих тратах нарушения на сумму свыше 712 млн рублей. Об этом в ходе отчета о работе в 2025 году в Барнаульской городской Думе рассказала председатель палаты Ирина Анцупова.
Всего в 2025 году палата провела в Барнауле 102 мероприятия "внешнего финансового контроля": 10 "контрольных" и 92 "экспертно-аналитических". Специалисты изучили расходы на улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле, провели аудит закупок в Лебяжинской сельской администрации и администрации Железнодорожного района, а также в комитетах мэрии по ЖКХ и муниципальному заказу.Самой масштабной частью работы стала проверка всех 19 муниципальных программ, действующих в краевой столице ("Барнаул — комфортный город", "Градостроительная политика" и т.д.). Итогом же всего объема контрольных мероприятий и стало выявление 1310 нарушений общей "стоимостью" 712,8 млн рублей.
Большая часть нарушений, однако, была связана с обычными ошибками в бюджетном и бухгалтерском учете. Городским органам, распоряжающимся бюджетными деньгами, в Счетной палате порекомендовали "усилить внутренний финансовый контроль и аудит".
Выявленные нарушение обернулись для различных объектов проверки 20 представлениями. Девять должностных лиц привлекли к административной ответственности, а еще 13 человек постигла ответственность дисциплинарная.Экономический эффект своей работы Счетная палата оценила в 538,9 млн рублей: это, как пояснила Ирина Анцупова, не только и не столько деньги, которые вернули в бюджет, сколько оценка всего объема устраненных нарушений. Фактически же город получил назад довольно скромную сумму — 776, 8 тысячи рублей.
Напомним, бюджет Барнаула на 2026 год приняли со следующими параметрами: доходы — 33,8 млрд рублей, расходы — 35,2 млрд. Главной статьей расходов стали различные социальные обязательства города. За принятие на заседании БГД 5 декабря единогласно проголосовали все присутствовавшие депутаты.
20:00:57 17-04-2026
"с обычными ошибками" - ну да, ну да. Охотно верим ....
20:04:13 17-04-2026
Подумаешь ошибки на 700 млн. рублей. А это, между прочим, 100 квартир! А вот если вы не заплатите за коммуналку 10 тысяч, то вас могут и посадить. Вот такая вот бухгалтерия.
02:20:00 18-04-2026
Нет стоп на любой работе если брак в работе. То кто то его возмещает. В чем проблема? В торговле все работники марийки например компенсируют из своего кармана недостачу. Ждём дебет с кредитом...
21:25:00 18-04-2026
Игорь ухо (02:20:00 18-04-2026) Нет стоп на любой работе если брак в работе. То кто то его в... на шторы они денежки явно не собирают...как в школе...
00:22:07 19-04-2026
не верю я в "огрехи" - что там за курицы работают, когда любой частный бухгалтер работает точнее в сто раз? снова родню понабрали без образования должного?!
16:47:49 19-04-2026
Впрочем, речь идет не о "криминальной" растрате городских денег, а об обыкновенных огрехах: проблемах с бухгалтерией или учетом имущества
Да вы что? На миллиард почти накуролесили и всё на описки списали, а нена воровство? А тогда зачем содержать Счётную палату?Всё-равно только пальчиком погрозят. А то и плюшки примут в подарок? Ничего в крае не меняется, то пчсник натырит на миллиард в каком-то Бийске, то в администрации ошибутся, то сиротам сараи построят, то техники к зиме закупят, но её никто не видит, то дороги отремонтирут, а она, зараза, развалится тут же, потому что здесь же лютая Сибирь, то снег в декабре неожиданно для уборщиков снега выпадет. Трудно здесь лодырям и бюджетным шалунам, тяжко.