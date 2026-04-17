"Уставший и измотанный". Огромный алабай вернулся к хозяину спустя два месяца скитаний
Пес убежал, перепрыгнув через забор, еще зимой, пугал прохожих, но не кидался, попал в приют, но в итоге воссоединился с хозяином
17 апреля 2026, 21:30, ИА Амител
В Магнитогорске случился счастливый финал истории, которая тянулась два месяца. Алабай гигантских размеров по кличке Хан, пропавший еще зимой, наконец воссоединился с владельцем, сообщает "КП-Челябинск".
Побег произошел неожиданно: пес сумел перепрыгнуть через высокое ограждение во дворе дома и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре в соцсетях стали появляться фото крупной собаки. Очевидцы писали, что алабай хоть и выглядит устрашающе, но агрессии не проявляет — не лает и не бросается на людей.
Недавно Хана отловила специальная служба и определила в приют, расположенный в Агаповском районе. Там на него обратила внимание местная волонтер Кристина Трунова. Женщина решила выяснить происхождение пса и разместила его фото во всех городских группах.
«Я всегда слежу за новыми поступлениями в приют. Увидела алабая, проверила приметы. Сразу дала объявления везде, где можно, что собака здесь», — пояснила Кристина.
Уже следующим утром раздался звонок от хозяина Хана. Мужчина рассказал историю исчезновения питомца и в тот же день отправился забирать его.
«Сейчас Хан дома, уставший, измотан скитаниями», — рассказала девушка.
21:39:07 17-04-2026
Тупой пёс. Только тупой пёс мог убежать зимой и не вернуться сам. Когда холодно и голодно. Они все только на цепи злые. Когда они убегают они реально дурачка включают и пошли углы помечать. Смотрят на тебя и делают вид что вообще не понимают. Реально прям дурака включают. Лишь бы домой не вернули....
09:04:07 18-04-2026
не от хорошей жизни он убежал.
10:07:26 18-04-2026
Гость (09:04:07 18-04-2026) не от хорошей жизни он убежал.... Скорей всего, за течной сучкой рванул. В этот момент у псов мозг реально отключается - они вообще не соображают, куда бегут, могут оказаться за много километров от дома и потом не найти дороги назад. По запаху тоже не вернуться - это же город. Случалось однажды возвращать такого беглеца - правда, мелкого, пуделя, но полгорода разбойник пробежал зимой, заблудился и чуть не замерз ночью в сугробе - благо, у нас тоже был пуделек, он-то и нашел собрата))
00:19:23 19-04-2026
хозяина оштрафовать по всей строгости, кобеля кастрировать чтоб больше не бегал