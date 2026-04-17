"Уставший и измотанный". Огромный алабай вернулся к хозяину спустя два месяца скитаний

Пес убежал, перепрыгнув через забор, еще зимой, пугал прохожих, но не кидался, попал в приют, но в итоге воссоединился с хозяином

17 апреля 2026, 21:30, ИА Амител

Хан вернулся домой / Фото: "Животные Магнитогорска" / "ВКонтакте"

В Магнитогорске случился счастливый финал истории, которая тянулась два месяца. Алабай гигантских размеров по кличке Хан, пропавший еще зимой, наконец воссоединился с владельцем, сообщает "КП-Челябинск".

Побег произошел неожиданно: пес сумел перепрыгнуть через высокое ограждение во дворе дома и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре в соцсетях стали появляться фото крупной собаки. Очевидцы писали, что алабай хоть и выглядит устрашающе, но агрессии не проявляет — не лает и не бросается на людей.

Недавно Хана отловила специальная служба и определила в приют, расположенный в Агаповском районе. Там на него обратила внимание местная волонтер Кристина Трунова. Женщина решила выяснить происхождение пса и разместила его фото во всех городских группах.

«Я всегда слежу за новыми поступлениями в приют. Увидела алабая, проверила приметы. Сразу дала объявления везде, где можно, что собака здесь», — пояснила Кристина.

Уже следующим утром раздался звонок от хозяина Хана. Мужчина рассказал историю исчезновения питомца и в тот же день отправился забирать его.