Москва ввела санкции против 100 граждан Канады. Как сообщает РИА Новости, в их списке оказались актёр Джим Керри и внук украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, Стефан.

МИД РФ отметил, что ограничения вводятся в отношении канадцев за «продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными».

Сейчас в списке из наиболее известных личностей находятся актёр Джим Керри, Стефан Бандера, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в популярном сериале «Викинги».