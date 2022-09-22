Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне частичной мобилизации

Мошенники стали звонить россиянам и предлагать способы избежать мобилизации. Как сообщает «Газета.Ru», злоумышленники обещают выслать на почту договор, за который просят 50 тысяч рублей.

Как отметили специалисты из службы кибербезопасности Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Газинформсервиса», сейчас преступники «адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку».

Как отметил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, подобная схема точно будет работать в первое время, пока общество «взбудоражено новостями». Однако со временем схема перестанет приносить прибыль и мошенники попытаются её изменить.

«Поэтому она будет усложняться „липовыми“ звонками из военкомата или иными „украшениями“ из области социальной инженерии. Это нужно понимать и быть готовым к подобным звонкам от злоумышленников», — подчеркнул он.

Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напоминает, что если перевод мошенникам всё-таки осуществлён, стоит незамедлительно обратиться в банк и в правоохранительные органы.