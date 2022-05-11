«Музейная ночь» в 2022 году начнётся в Барнауле в 18:00 21 мая и продлится до 02:00 22 мая, сообщили в мэрии. Алтайские музеи проведут выставки, спектакли, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

В этом году акция будет посвящена сразу нескольким важным событиям: Международному дню музеев, 100-летию образования СССР, 85-летию со дня образования Алтайского края, 90-летию со дня рождения поэта, уроженца села Косиха Роберта Рождественского, Году культурного наследия народов РФ и Году десятилетия детства.

Ознакомиться со сводной программой культурных площадок Барнаула и Алтайского края можно по ссылкам либо в документах, прикреплённых ниже.

В администрации краевой столицы отмечают, что торжественное открытие «Ночи музеев» состоится 21 мая в 18:00 на пешеходной улице Мало-Тобольской. Входной билет в каждое учреждение культуры для всех будет стоить 100 рублей.

«Билеты можно приобрести в кассе каждого музея-участника, купить онлайн или по „Пушкинской карте“ (если учреждение является участником программы) уже в начале мая. Дошкольники смогут посетить все мероприятия бесплатно», — сказано в сообщении.

Ранее amic.ru поделился самыми яркими моментами 77-й годовщины Дня Победы в Барнауле.