Сбитый новосибирским депутатом шестилетний мальчик поедет в гости к Никасу Сафронову

Издание «КП-Новосибирск» выяснило, что стало с шестилетним мальчиком, которого сбил депутат Сергей Мамонтов в городе Татарске Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошёл в конце октября, когда ребёнок искал во дворе сбежавшую кошку. В этот момент чиновник на Toyota RAV4 снёс мальчика и проехался по нему. Затем водитель вышел из машины, потрогал пострадавшего и через несколько секунд просто уехал. Ребёнок после этого смог добраться до квартиры и рассказать матери о случившемся.

Суд сначала арестовал Мамонтова на 11 суток, а после избрал меру пресечения по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), запретив ему выходить из дома с десяти вечера до шести утра, ходить на работу в Совет депутатов Татарского района, общаться с потерпевшими и свидетелями, а также пользоваться телефонной связью за исключением экстренных случаев и переговоров с правоохранителями.

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Во время разбирательств шестилетний мальчик вместе с матерью были в областной больнице, куда их из Татарска доставили на вертолёте. По результатам обследований у ребёнка не обнаружили гематомы мозга и разрывов внутренних органов — несмотря на то, что поначалу у него болел живот. «То есть, по сути, у сына сотрясение мозга и разбита голова», — рассказала женщина.

11 ноября мальчика выписали из больницы, но на протяжении месяца за ним будут наблюдать районные медики.

«Детский сад сыну месяц тоже нельзя посещать, а через три месяца нужно вернуться в Новосибирск на контрольное обследование. Ещё нам рекомендовали отправить ребёнка на лечение в санаторий — тоже обязательно его пройдём», — добавила сибирячка.

После Нового года ребёнок вместе с мамой отправится в гости к Никасу Сафронову. Как отмечает «КП-Новосибирск», художника шокировала эта история и он сам предложил помощь семье, а именно пообещал показать Москву, написать портрет мальчика и научить его рисовать.