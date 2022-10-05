Шойгу поручил донести до военкоматов информацию по отсрочкам от частичной мобилизации
Генштаб должен по поручению министра исключать нарушение прав призывников при мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу поручил донести до военкоматов информацию по отсрочкам от частичной мобилизации. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.
Шойгу напомнил, что на отсрочку могут претендовать те, кто получает первичное образование в бюджетных или коммерческих вузах с государственной аккредитацией.
Также отсрочка положена родителям детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или троих детей, один из которых инвалид.
По указанию министра Генштаб должен следить за тем, чтобы права призывников в рамках частичной мобилизации не нарушались.
Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, сколько человек из числа мобилизованных уже прибыли в расположение Вооружённых сил РФ.
Мобилизованные будут отправляться в зону проведения СВО вместе с задействованными там подразделениями после прохождения боевого слаживания.