Министр обороны Сергей Шойгу поручил донести до военкоматов информацию по отсрочкам от частичной мобилизации. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.

Шойгу напомнил, что на отсрочку могут претендовать те, кто получает первичное образование в бюджетных или коммерческих вузах с государственной аккредитацией.

Также отсрочка положена родителям детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или троих детей, один из которых инвалид.

По указанию министра Генштаб должен следить за тем, чтобы права призывников в рамках частичной мобилизации не нарушались.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, сколько человек из числа мобилизованных уже прибыли в расположение Вооружённых сил РФ.

Мобилизованные будут отправляться в зону проведения СВО вместе с задействованными там подразделениями после прохождения боевого слаживания.