Сибирячка спасла маму с давлением 53/25, позвонив по видеосвязи в больницу

Жительница Новосибирска спасла жизнь 64-летней матери, которой в частной клинике удалили желчный пузырь, пишет «КП-Новосибирск».

Елене Константиновне сделали операцию 15 июня. Весь следующий день ей было настолько плохо, что не могла пошевелиться, а 17 июня сказали, что на следующий день будут готовить к выписке.

«Я стала жаловаться медсёстрам на сильные боли, они решили, что у меня невралгия. Как я помню, за три часа ни один врач ко мне не подошёл, только медсёстры. Я настояла на ЭКГ сердца, медсёстры его сделали, сказали, что ЭКГ в норме, и дали мне выпить корвалол», — вспоминает женщина.

В тот же день по видеосвязи позвонила дочь Алёна, которая по профессии медик — физиотерапевт. Примечательно, что её мать по специальности фельдшер — по профессии хоть и не работала, но основы знает, и это также спасло ей жизнь.

«Дочь закричала в камеру: „Мама, быстрее жми красную кнопку, ты серая!“ Я нажала. Зашли две медсестры, ещё раз дали корвалол, сказали, что будут ставить другую капельницу. Но я сказала, что мы уже ничего капать не будем, я умираю. Только после этого стали измерять давление, которое несколько раз даже не могли зафиксировать: оказалось — 53/25», — отметила сибирячка.

Медсёстры начали поднимать изголовье кровати, но пациентка их остановила: напомнила, что в таком случае необходимо опускать голову, поднимать ноги, колоть адреналин и везти в реанимацию. Сотрудницы клиники так и сделали: в реанимации женщина потеряла сознание — центральное венозное давление упало до нуля, подключили к аппарату ИВЛ.

После этого местные хирурги провели экстренную операцию. В животе у пациентки обнаружили более двух литров крови со сгустками, что подтверждено записями в медкарте.

В итоге клиника выставила счёт за обе операции — 360 тысяч рублей. Алёна уверена, что в результате первой операции хирурги повредили сосуды, поэтому началось внутреннее кровотечение. Однако в клинике заявили, что подадут в суд, если оплата не будет полной.

Елена Константиновна решила сама обратиться в суд по факту некачественно оказанной медицинской услуги. Иск поддержал помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска.