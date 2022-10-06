Томенко: Экипировку для мобилизованных соберут совместно главы регионов Сибири

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что главы сибирских регионов планируют совместно собрать экипировку для призванных на первом этапе частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

«Мы с губернаторами сибирскими находимся на связи. 8 октября под руководством полпреда в СФО у нас пройдёт совещание в Кемерове и по этому вопросу. Вполне возможно, мы распределим задачи, и один регион возьмёт на себя одно, другой — другое», — подчеркнул глава региона.

Он указал, что накануне субъекты получили право закупать беспилотники, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, средства личной гигиены, продовольствие и многое другое для обеспечения мобилизованных.

«Мы обязательно поможем. Мы работу сделаем так, как нужно, сомнений быть не может. У нас есть полная убеждённость, что к отправке в зону СВО, которая состоится через месяц, никто не уйдёт без обмундирования, экипировки и оружия», — заверил Томенко.

Ранее губернатор Алтайского края оценил, как регион прошёл первый этап мобилизации.