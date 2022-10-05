В Роспотребнадзоре объяснили продление сезона клещей на Алтае

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, чем обусловлено продление сезона активности клещей в Республике Алтай. Подробности раскрыли в пресс-службе ведомства.

По словам представителей Роспотребнадзора, на продление сезона активности повлияла тёплая погода и отсутствие снежного покрова.

Отмечается, что за прошедшую неделю в регионе с укусами клещей за помощью к медикам обратились 14 человек, среди которых семеро детей, а всего за сезон были укушены 3,2 тысячи человек.

Клещевыми инфекциями заболел 171 человек. У девяти из них диагностирован клещевой энцефалит, у 19 — клещевой боррелиоз, у 143 — сибирский клещевой тиф.