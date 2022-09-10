Ветеран Великой Отечественной войны приняла участие в голосовании в Барнауле

В Барнауле в выборах депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва приняла участие ветеран Великой Отечественной войны Зоя Комягина. Из-за возраста женщина голосовала дома, отметили в региональном Избиркоме.

«В организации и проведении голосования вне помещения для голосования была задействована участковая избирательная комиссия №26 в Железнодорожном районе города Барнаула», — сказано в сообщении.

Для того, чтобы проголосовать вне избирательного участка, нужно подать соответствующую заявку до 14:00 11 сентября. Сделать это можно по телефону.

Основанием для голосования на дому может быть состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, в этом нуждающимися, или иные уважительные причины.