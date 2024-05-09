Число пострадавших от украинского обстрела Белгорода выросло до 11

Шесть человек остаются в больнице

09 мая 2024, 18:59, ИА Амител

Белгород после обстрела / Фото: сообщество "Белгород это интересно"

Число пострадавших в результате утреннего удара Вооруженных сил Украины по Белгороду выросло до 11 человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пятерым пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще шестеро остаются под наблюдением врачей.

"Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения", – добавил он.

Ранее Гладков также заявлял, что среди пострадавших при обстреле есть 11-летняя девочка. У нее обнаружили ранение левой стопы.