Предположительно, причиной стал сильнодействующий наркотик метадон

09 мая 2024, 19:25, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации следователей, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в разных местах, в том числе в транспортном средстве, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительной информации, все они употребляли наркотики.

"Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в больницы с отравлением неизвестным веществом поступили 14 жителей Астрахани и ближайших районов региона. 11 человек находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

По предварительной информации Telegram-канала Mash, причиной отравления мог стать сильнодействующий наркотик метадон. Отметим, что аналогичный случай произошел в Астрахани в ноябре – тогда в больницу попали 20 человек, трое из них скончались. В правоохранительных органах заявляли, что отравившиеся могли считать, что употребляют другое наркотическое вещество, и не рассчитать дозировку.