От помощника до президента. Лучшие цитаты и истории из жизни Путина к его 70-летию

7 октября 2022 года исполняется 70 лет президенту России Владимиру Путину. Мы собрали лучшие его цитаты из свежих — за последние два года, и вспомнили главные моменты из биографии президента, разделив их на семь частей — семь десятилетий.

Путину менее 10 лет. Скромная жизнь

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Семья жила в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме на пятом этаже.

«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь. Мы скромно жили. Поэтому щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные», — вспоминает Путин в своей биографии, опубликованной на сайте Кремля.

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До 20 лет. Мальчик с потенциалом

Путин отучился в школе-восьмилетке, а после поступил в среднюю спецшколу с химическим уклоном. Его учительница Вера Гуревич сразу разглядела в ученике большой потенциал.

«В пятом классе он ещё не очень проявлял себя, но я чувствовала, что в нём есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться», — рассказала педагог.

В школьные годы Путин начал заниматься спортом для поддержания своего статуса среди детей.

До 30 лет. Путь в разведчики

Чтобы узнать, как становятся разведчиками, Путин пошёл в приёмную Управления КГБ. Там ему сказали, что для начала нужно либо отслужить в армии, либо окончить вуз, предпочтительно, юридический факультет.

«И с этого момента я начал готовиться на юрфак Ленинградского университета. Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков», — рассказал Путин.

В 1970 году он поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975-м. После его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности, а далее — в контрразведывательное подразделение. Там на него обратили внимание сотрудники внешней разведки. Через несколько лет он был готов для поездки в Германию.

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До 40 лет. Свадьба до звания подполковника

В 1985 году Путин уехал в ГДР, где проработал до 1990 года. За два года до отъезда женился на Людмиле, с которой его познакомил общий друг. В те годы она работала стюардессой на внутренних линиях.

«Мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться», — рассказал будущий президент.

В ГДР проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет был повышен в звании до подполковника, а также награждён бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».



До 50 лет. От помощника до президента

После возвращения на Родину Путин трудился помощником ректора Ленинградского госуниверситета. В 1996 году переехал в Москву, где началась стремительная политическая карьера: в 1997 году стал заместителем руководителя администрации президента РФ, в 1998-м — первым заместителем руководителя АП, в 1998-м — директором ФСБ, а в августе 1999-го — председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент России Борис Ельцин.

«Борис Николаевич пригласил меня к себе и сказал, что у него есть идея предложить мне пост премьер-министра. Думал, ну поработаю год, и то хорошо. Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться. <...> Недели за две-три до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности президента», — вспоминает Путин.

31 декабря 1999 года Владимир Путин становится исполняющим обязанности президента РФ.

До 60 лет. Окрепшая Россия

26 марта 2000 года Путин был избран президентом РФ, 14 марта 2004-го избран на второй срок. 8 мая 2008 года назначен председателем правительства РФ.

«У нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся её граждане и которую уважают в мире», — заявил в своей первой инаугурационной речи в 2000 году.

«Наши цели абсолютно ясны. Это высокий уровень жизни в стране, жизни — безопасной, свободной и комфортной. Это зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это укрепление позиций России в мире, а главное, повторю, — значимый рост благосостояния граждан», — указал в послании Федеральному Собранию в 2004 году.

«За последние годы Россия существенно окрепла. Мы обладаем достаточным ресурсным потенциалом, чтобы решать ещё более сложные задачи. Дело за тем, чтобы накопленный нами потенциал был использован грамотно, эффективно, должным образом. Со своей стороны я готов приложить все усилия для достижения поставленных целей. Для получения новых и значимых результатов, во имя процветания страны и достойной жизни граждан России», — сказал на заседании Госдумы в 2008 году.

До 70 лет. Президент и ещё раз президент

4 марта 2012 года Путин вновь был избран президентом РФ. 18 марта 2018 года — переизбран.

«Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперёд. И мы все должны понимать, что жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависят сегодня именно от нас», — заявил в инаугурационной речи в 2012 году.