Впервые за 55 лет. Аномальная погода установится в Алтайском крае 23 октября

Аномально резкое изменение погоды ждёт регионы Сибири в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Primepress.

Уже 22 октября в сибирских регионах начнутся дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег. Напряжённую ситуацию с осадками ожидают в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях, а также на Алтае. Порывы ветра в этих регионах могут достигать 32 метров в секунду.

Самая серьёзная аномалия ожидается в Барнауле. Отмечается, что 23 октября в городе будет идти дождь, который вечером перейдёт в мокрый снег.

При этом температура воздуха в городе достигнет рекордных 16 градусов. Предыдущий температурный рекорд в 15,4 градуса был зафиксирован 55 лет назад — в 1967 году.

Синоптики добавили, что после установления температурного рекорда в регионе начнёт стремительно холодать.

При этом региональный гидрометцентр даёт совершенно другую информацию. По прогнозу алтайских метеорологов, температура воздуха в Барнауле 23 октября не поднимется выше +14 градусов, а из осадков ожидается только небольшой дождь.