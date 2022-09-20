Пожилые жильцы аварийного дома в Затоне не могут купить квартиру на мизерную компенсацию

Семья пенсионеров из аварийного дома на улице Лермонтова, 7, в посёлке Затон не может приобрести новое жильё за компенсацию, которую им начислили ещё в декабре 2021 года. Весеннее взрывное подорожание недвижимости обесценило эти деньги, и теперь старики могут купить на них только квартиру в таком же аварийном доме. Пересматривать размер выплаты им пока отказываются. Amic.ru выяснил подробности.

Маленькая компенсация и коллективный иск

Дом на улице Лермонтова, 7, в Затоне аварийным признали ещё 2014 году. Деревянный, двухэтажный, со скрипучей лестницей и деревенским двором. Здесь всего восемь квартир — по четыре на каждом этаже. Живут в доме в основном пожилые люди, рассказывает пенсионерка из квартиры № 6. Женщине уже самой перевалило за 70 лет, здесь она прописана с 1982 года, слышит плохо, но последние несколько месяцев, несмотря на проблемы со здоровьем, вынуждена бороться за свои права.

Квартира, в которой живёт пенсионерка, 40 квадратных метров — две комнаты, кухня и санузел. Чисто, уютно. Пластиковые окна, в ванной крепкая плитка. Переезжать отсюда женщина не хотела, но дом готов развалиться: большой паводок восемь лет назад нанёс деревянному строению сокрушительный удар. Вода тогда полностью затопила первый этаж, рассказывают жильцы.

После того как дом признали аварийным, жильцы несколько лет ждали, что им дадут новое жильё. Не дождавшись, осенью 2021 года люди обратились в Центральный районный суд Барнаула. 16 декабря 2021 года он вынес решение о присуждении компенсации собственникам аварийных квартир.

Компенсация собеседницы amic.ru составила 1,5 млн рублей, кроме этого ей оплатят услуги риелтора, затраты на переезд и выплатят 400 тысяч рублей за несделанный в доме капитальный ремонт (всего получается около двух миллионов рублей).

Судебный акт вступил в силу 25 января 2022 года, а исполнительный лист выдали 15 февраля 2022 года.

Дом на улице Лермонтова, 7, в Затоне / Фото: Екатерина Смолихина

Остальным владельцам полагаются примерно такие же компенсации, отмечает женщина. Исключением стала только одна квартира. Её собственнику, рассказывают соседи, решили присудить три миллиона рублей компенсации. Почему — неизвестно.

«Почти все соседи на эти небольшие компенсации согласились. Да, это деньги маленькие, но за них ещё можно было подыскать хоть какое-то жильё вдали от центра Барнаула. А потом цены резко взлетели и мы ничего не смогли найти», — рассказывает пенсионерка.

Женщина говорит, что сейчас за эти деньги можно купить квартиру в таком же аварийном доме, из которого она пытается уехать. Чтобы купить жильё понадёжнее, надо добавить ещё около 1,5 млн рублей. У пенсионеров таких денег нет, и ипотеку старикам уже никто не даст. Выход один — обивать пороги инстанций и добиваться перерасчёта компенсации.

«Пользуйтесь тем, что дают»

Добиться перерасчёта пока не получается. Старики, не знакомые с юридическими тонкостями, даже не знали, что есть чёткие сроки подачи документов на оспаривание компенсации, и поэтому их упустили. Сейчас им помогает юрист. С её помощью они надеются всё-таки подать апелляцию.

Дом на улице Лермонтова, 7, в Затоне / Фото: Екатерина Смолихина

Пенсионерка рассказывает, что чиновники им посоветовали смириться и «пользоваться тем, что дают», даже если их будущий дом будет с печным отоплением. Прокуратура тоже никаких нарушений не выявила, говорит дочь жительницы квартиры № 6. Да и оценщик, которого они приглашали, признал, что цену за их квартиру могут повысить максимум на 200-300 тысяч рублей. Но даже с такой «добавкой» хорошее жильё всё равно не купить, уверена семья.

«Я не знаю, что можно за полтора миллиона купить. Не хочется родителей селить в барак. А за ту сумму, что предлагают сейчас, можно купить только такую же „развалюху“. Мы ведь не просим роскошь. Просим нормальное, благоустроенное жильё, в котором можно жить», — объясняет дочь пенсионерки.

Если не получится решить вопрос через суд, люди намерены записываться на приём в мэрию и даже — писать письмо президенту России.

Затягивать с решением вопроса пенсионеры тоже уже не могут. Компенсацию за жильё можно получить в течение трёх лет, иначе есть риск потерять и эти деньги. Уже к 31 декабря 2023 года дом на улице Лермонтова должен быть расселён, а осенью 2026 года его планируют снести.

Amic.ru обратился с запросом в комитет по ЖКХ Барнаула с просьбой разъяснить ситуацию по компенсации.

Дом на улице Лермонтова, 7, в Затоне / Фото: Екатерина Смолихина

Есть ли надежда?

Риелторы советуют пенсионерам не отчаиваться: на рынке недвижимости в Барнауле отмечают снижение цен. Как рассказывает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина, стремительный рост цен на вторичном рынке действительно был зафиксирован в феврале — марте 2022 года. Так, в декабре 2021-го «хрущёвка» в центре стоила 2,8 млн рублей, а в марте — уже три миллиона рублей. Однако в последние месяцы цены начали снижаться. И есть вероятность, что в ближайшее время они вернутся на уровень осени 2021 года, отмечает Марина Ракина.

Хотя компенсация в 1,5 млн рублей за квартиру площадью 40 квадратных метров всё равно слишком низкая, соглашается эксперт.

«За 1,5 млн квартиру площадью 40 квадратных метров в Барнауле не купишь. Впрочем, если рассмотреть отдалённые от города территории, то, скорее всего, найти такое жильё можно. Нужно смотреть местоположение. Чтобы не раздувать историю о том, что людям не доплачивают денег, надо понимать, какие есть нюансы. А они есть всегда», — пояснила Ракина.

По словам эксперта, сейчас максимальная цена на квартиру в «хрущёвке» в центре Барнаула — 3,5-3,8 млн рублей. В более отдалённых районах — например, на Сулиме — квартира может стоить уже 3,2-3,4 млн рублей. Есть варианты и ниже по цене, но не намного.

Таким образом, денег на квартиру в Барнауле у жителей дома на ул. Лермонтова, 7, пока не хватает. Но у них всё-таки есть шанс оспорить сумму по суду, отмечает Ракина.

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