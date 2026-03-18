Барнаульский зоопарк опроверг угрозы для питомцев на фоне вспышки бешенства на Алтае

Все животные вакцинированы и не контактируют с дикой фауной

18 марта 2026, 12:59, ИА Амител

Ветеринар с вакциной для животных / Фото: барнаульский зоопарк

Барнаульский зоопарк обратился к посетителям на фоне введения карантинных мер из‑за участившихся случаев бешенства среди диких животных в Алтайском крае. В официальном заявлении администрация заверила, что питомцы зоопарка находятся в полной безопасности.

«Все плотоядные обитатели зоопарка в обязательном порядке привиты против бешенства — это соответствует действующим ветеринарным нормам. Животные не контактируют с дикой фауной, постоянно находятся под наблюдением ветеринаров, а вновь прибывшие особи обязательно проходят строгий карантин», — указано в сообщении.

Зоопарк давно придерживается правила: он не принимает животных от частных лиц. Эта мера направлена на защиту как уже имеющихся питомцев, так и дикой природы в целом.

Специалисты также дали четкие рекомендации о том, как вести себя при встрече с диким зверем в городской черте. Так, при виде здорового дикого животного нельзя к нему приближаться, кормить или гладить.

Если животное проявляет агрессию или ведет себя странно, например, излишне смело, с признаками слюнотечения или нарушением координации, нужно немедленно покинуть место, не поворачиваясь спиной, и сообщить о нем в Роспотребнадзор или ветеринарную службу.

«В случае укуса или царапины тщательно промойте рану водой с мылом и срочно обратитесь в травмпункт для проведения вакцинации против бешенства. Обнаружив мертвое дикое животное, не прикасайтесь к нему и не перемещайте — позвоните в санитарно‑эпидемиологическую станцию», — говорится в публикации.

Администрация зоопарка пригласила посетителей, ведь животные здоровы, привиты и находятся в безопасной среде.

Между тем ситуация с бешенством в Алтайском крае в 2026 году вновь обострилась. К середине марта в регионе зафиксировано 29 очагов заболевания. Чаще всего зараженных животных обнаруживают на сельских территориях: в личных подсобных хозяйствах Заринского, Бийского, Алейского, Третьяковского и других районов.

По мнению специалистов управления ветеринарии, основная причина вспышек — рост численности диких животных, прежде всего лис. Вирус также активно распространяется среди домашних и сельскохозяйственных животных, особенно если они не прошли своевременную вакцинацию.