Бензин в Алтайском крае за год подорожал на 11%
За февраль топливо выросло в цене всего лишь на 0,6%
18 марта 2026, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае за февраль 2026 года цены на автомобильный бензин увеличились на 0,6%, а на дизельное топливо — на 0,3%, сообщает Алтайкрайстат.
По данным ведомства, в феврале средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 59,93 рубля, АИ-95 — 63,13 рубля, дизельного топлива — 85,52 рубля.
Самые высокие цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо зафиксированы в Бийске: литр стоил 64,10 рубля, 68,08 рубля и 79,51 рубля соответственно. Литр АИ-98 дороже всего продавали в Белокурихе — за 87,35 рубля.
Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с amic.ru оценил перспективу падения цены на бензин из-за событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что топливо "дешевле не станет, но выгода будет".
13:04:51 18-03-2026
В Германии литр 2 евро, Ничо, митингов и революций нет. Мерца на вилы не подымают.
13:14:07 18-03-2026
Гость (13:04:51 18-03-2026) В Германии литр 2 евро, Ничо, митингов и революций нет. Мерц... 2,8 по последней инфе. Гамбург.
13:21:01 18-03-2026
Гость (13:14:07 18-03-2026) 2,8 по последней инфе. Гамбург.... По данным сайта bdeex.com, на 1 марта 2026 года средняя зарплата в Гамбурге (Германия) составляет 3 570 долларов.
Заработная плата зависит от размера компании и сферы деятельности:
Крупные компании (от 250 сотрудников) — 5 000 долларов.
Средние компании (до 250 сотрудников) — 3 930 долларов.
Малые компании (до 100 сотрудников) — 3 210 долларов.
Микро-предприятия (до 15 сотрудников) — 2 140 долларов.
Бюджетная сфера — 2 860 долларов.
А сколько получаете вы?
13:36:47 18-03-2026
Гость (13:21:01 18-03-2026) По данным сайта bdeex.com, на 1 марта 2026 года средняя зарп... А сколько ЖКХ в Германии? Знаешь? А интернет? А страховки? У вас, у примитивных, одно сравнение - зарплата и бенз. У тебя в Германии за квартиру не меньше 2500 ойро улетит
14:13:20 18-03-2026
Гость (13:36:47 18-03-2026) А сколько ЖКХ в Германии? Знаешь? А интернет? А страховки? У... Почему они к нам то не переезжают, может не знают, что у нас так все хорошо, надо как то их информировать.
14:30:33 18-03-2026
Гость (13:36:47 18-03-2026) А сколько ЖКХ в Германии? Знаешь? А интернет? А страховки? У... Да понятно с вами всё. Вам же рассказали что Европа загнивает и Германии скоро кирдык. )))
15:43:33 18-03-2026
Гость (14:30:33 18-03-2026) Да понятно с вами всё. Вам же рассказали что Европа загнивае... Мне рассказывать не надо, я сам своими глазами периодически наблюдаю европейские страны. А вот ты точно только по рассказам в интернете слышал как там зашибись, но к сожалению сам там не был.
15:38:56 18-03-2026
Гость (13:36:47 18-03-2026) А сколько ЖКХ в Германии? Знаешь? А интернет? А страховки? У... у них что, еще и интернет есть???
15:40:55 18-03-2026
Гость (13:36:47 18-03-2026) А сколько ЖКХ в Германии? Знаешь? А интернет? А страховки? У... Да базара нет. Всю дорогу в Германии было хуже и тяжелее жить. Поэтому все немцы мечтают переехать в Россию. Ну хотя бы малая часть немцев, но мечтает. Да ведь? Не наоборот же, правда?
15:54:03 18-03-2026
Гость (15:40:55 18-03-2026) Да базара нет. Всю дорогу в Германии было хуже и тяжелее жит... Переезжают в Россию. Но это дорого и хлопотно, не все желающие выдерживают. Есть канал "Мирька из Германии" про переезд.
15:08:54 18-03-2026
Гость (13:14:07 18-03-2026) 2,8 по последней инфе. Гамбург.... где вы цены такие увидели в Гамбурге???? 25 евро за лит утром было
15:41:10 18-03-2026
Гость (15:08:54 18-03-2026) где вы цены такие увидели в Гамбурге???? 25 евро за лит утро... миллион пиши сразу, чего мелочиться то...
13:18:22 18-03-2026
Гость (13:04:51 18-03-2026) В Германии литр 2 евро, Ничо, митингов и революций нет. Мерц... Сколько в Германии зарплата?
14:38:35 18-03-2026
Гость (13:18:22 18-03-2026) Сколько в Германии зарплата? ... Средняя зарплата (после налогов и социальных взносов), как правило, будет равна 2 700–2 900 евро в зависимости от налогового класса, семейного положения и региона.
13:58:51 18-03-2026
Гость (13:04:51 18-03-2026) В Германии литр 2 евро, Ничо, митингов и революций нет. Мерц... ви,уважаемый-смотрите не ту программу телевизора..
14:59:21 18-03-2026
бюрер,это не бюргер. (13:58:51 18-03-2026) ви,уважаемый-смотрите не ту программу телевизора.. ... Да беда, телевизора нет! Вы, как очевидно, внимательно все каналы шерстите, расскажите, неужели Мерца хотя бы отлупили?
14:39:05 18-03-2026
Интересно сколько бензин в июне стоить будет? - 95-100руь/литр
15:41:06 18-03-2026
Олег (14:39:05 18-03-2026) Интересно сколько бензин в июне стоить будет? - 95-100руь/ли... В июне 95-й будет стоить 69-72 руб/литр.
15:15:56 18-03-2026
Бензин на 11, ЖКХ на 15, зп выросли вдвое (неожиданно и вдруг) вот отсюда и рост цен на всё
15:18:25 18-03-2026
Гость (14:59:21 18-03-2026) Да беда, телевизора нет! Вы, как очевидно, внимательно все к... сами в телевизоре работаете?
Салтыкова клёвая.. ©
17:11:39 18-03-2026
в Баден-Баден, на воды.. (15:18:25 18-03-2026) сами в телевизоре работаете?Салтыкова клёвая.. ©... Про Германию первый коммент был в шутку. Вы могли написать в ответ, что в США бензин в районе 70р за литр, а зарплаты у них больше европейских. Однако вас понесло не в ту степь)))
18:02:01 18-03-2026
Гость (17:11:39 18-03-2026) Про Германию первый коммент был в шутку. Вы могли написать в... ставьте подпись, али ник.
кто вас здесь, гостей разберёт.
18:55:44 18-03-2026
шутка за шуткой. (18:02:01 18-03-2026) ставьте подпись, али ник.кто вас здесь, гостей разберёт.... смотрите на круглые картинки. Вашей подписью могут обозначиться сколько угодно человек)))