Бензин в Алтайском крае за год подорожал на 11%

За февраль топливо выросло в цене всего лишь на 0,6%

18 марта 2026, 13:00, ИА Амител

В Алтайском крае за февраль 2026 года цены на автомобильный бензин увеличились на 0,6%, а на дизельное топливо — на 0,3%, сообщает Алтайкрайстат.

По данным ведомства, в феврале средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 59,93 рубля, АИ-95 — 63,13 рубля, дизельного топлива — 85,52 рубля.

Самые высокие цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо зафиксированы в Бийске: литр стоил 64,10 рубля, 68,08 рубля и 79,51 рубля соответственно. Литр АИ-98 дороже всего продавали в Белокурихе — за 87,35 рубля.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с amic.ru оценил перспективу падения цены на бензин из-за событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что топливо "дешевле не станет, но выгода будет".