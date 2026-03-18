Неизвестный погасил долг ослепшей из-за рака Лерчек перед ФНС на 176 млн рублей
После заседания представитель блогера отказался раскрыть, кто именно внес деньги
18 марта 2026, 12:46, ИА Амител
На заседании арбитражного суда Москвы представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов предоставил документ, подтверждающий перечисление 176 миллионов рублей на налоговый счет его доверительницы.
Этим шагом он заявил об отсутствии у Чекалиной задолженности по налогам. Журналист РИА Новости, присутствовавший в зале суда, передает слова представителя:
«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует».
Курносов уточнил, что платеж был осуществлен 16 марта. Судья Дина Кузнецова, изучив представленный документ, отметила, что средства на расчетный счет Чекалиной поступили от некоего физического лица. При этом после заседания представитель отказался раскрыть, кто именно внес деньги.
В рамках разбирательства объявлен перерыв до 31 марта. Это время нужно Федеральной налоговой службе для проверки факта поступления средств. Напомним, заявление о банкротстве Валерии Чекалиной поступило в суд 5 февраля. Заявителями указаны ФНС России и управление ФНС по Кировской области.
Ранее у Лерчек фиксировалась задолженность перед налоговой в размере около 173 миллионов рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов находились в заблокированном состоянии.
При этом накануне на судебном заседании адвокат Юлия Лисановская сообщила о серьезном ухудшении состояния здоровья Валерии Чекалиной. По словам защитника, в результате онкологического заболевания блогер потеряла зрение на один глаз.
Лисановская рассказала, что у Чекалиной выявлены повреждения костей свода черепа, зафиксированы переломы позвонков. Адвокат подчеркнула, что ее подзащитная страдает от интенсивных болевых ощущений и полностью утратила способность передвигаться самостоятельно.
В подтверждение приведенных сведений сторона защиты предоставила суду комплект медицинских документов. Кроме того, были представлены официальные рекомендации врачей, согласно которым личное участие Чекалиной в судебном процессе признано невозможным по состоянию здоровья.
12:56:45 18-03-2026
Лучше бы больным детям помог. А её, по ходу, Бог наказал.
13:27:18 18-03-2026
Гость (12:56:45 18-03-2026) Лучше бы больным детям помог. А её, по ходу, Бог наказал.... Хорошо, когда есть на кого свалить? Правда? А мы не при чем. Со своими делишками.
15:39:35 18-03-2026
Гость (13:27:18 18-03-2026) ... А при чем здесь мы? И какие наши делишки?
14:14:36 18-03-2026
Гость (13:27:18 18-03-2026)Лучше бы больным детям помог Вас забыли спросить куда им СВОИ деньги девать.
14:26:40 18-03-2026
Гость (14:14:36 18-03-2026) Вас забыли спросить куда им СВОИ деньги девать.... какие СВОИ? там копнуть так полученные мошенническим путём или взятки банальные.
12:57:05 18-03-2026
Для неё эти 176 миллионов по сути являются доходом, так как деньги подарили не ей, а налоговой, а значит она должна с них заплатить налог и снова получается должна ФНС.
Хотя чуть подождать и долг спишут по причине выбытия должницы.
13:04:34 18-03-2026
кто же, кто же? Наверно просто деньги были, но оплату оттягивали.
Сочувствую блогерше и родственникам в связи с такой болезнью.
13:12:58 18-03-2026
Да уж не завидная учесть её ждет, поздно нашли и уже запущенная форма. не выкарабкается (((
13:14:18 18-03-2026
вранье ради новости
15:01:57 18-03-2026
да отстаньте вы уже от нее. она вряд ли до осени доживет
а все почему? добрая слишком была и когда на нее зло люди стали лить она это близко к сердцу принимать стала и сломалась
другой бы наоболрот наслаждался изливаемым в него злом и источал в ответ еще большее зло - плевал бы в камеру на зрителей и смеялся. Еще и филейное место показал бы вам всем. Ан нет
23:53:06 21-03-2026
Гость (15:01:57 18-03-2026) да отстаньте вы уже от нее. она вряд ли до осени доживет... Что за странные фантазии?
15:27:53 18-03-2026
здоровье не купишь не за какие деньги. А судить ее не нам. Она я так понимаю людей не обворовывала как телефонные мошенники и т.п. и проданные квартиры не возвращала по суду не вернув при это деньги...
16:44:52 18-03-2026
Юрий (15:27:53 18-03-2026) здоровье не купишь не за какие деньги. А судить ее не нам. О... марафоны прокачки женской чакры и успешного успеха - это ли не мошенничество?
16:13:09 18-03-2026
Не решайте за воров куда им деньги тратить.
Помните - Вор у вора укравший, получает 100 лет прощения.
16:56:25 18-03-2026
Олег (16:13:09 18-03-2026) Не решайте за воров куда им деньги тратить.Помните - Вор... Это ты сам придумал? Нет такого процесса "прощение", есть срок и отсидка.
12:33:14 19-03-2026
Лисановская рассказала, что у Чекалиной выявлены повреждения костей свода черепа, зафиксированы переломы позвонков.
Может, потому и оплата прошла? А то мало ли что ещё сломается?
02:08:24 23-03-2026
Кошмар налоги ничего себе вот бы мне такую кормушку