Неизвестный погасил долг ослепшей из-за рака Лерчек перед ФНС на 176 млн рублей

После заседания представитель блогера отказался раскрыть, кто именно внес деньги

18 марта 2026, 12:46, ИА Амител

Лерчек в больнице / Фото: соцсети

На заседании арбитражного суда Москвы представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов предоставил документ, подтверждающий перечисление 176 миллионов рублей на налоговый счет его доверительницы.

Этим шагом он заявил об отсутствии у Чекалиной задолженности по налогам. Журналист РИА Новости, присутствовавший в зале суда, передает слова представителя:

«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует».

Курносов уточнил, что платеж был осуществлен 16 марта. Судья Дина Кузнецова, изучив представленный документ, отметила, что средства на расчетный счет Чекалиной поступили от некоего физического лица. При этом после заседания представитель отказался раскрыть, кто именно внес деньги.

В рамках разбирательства объявлен перерыв до 31 марта. Это время нужно Федеральной налоговой службе для проверки факта поступления средств. Напомним, заявление о банкротстве Валерии Чекалиной поступило в суд 5 февраля. Заявителями указаны ФНС России и управление ФНС по Кировской области.

Ранее у Лерчек фиксировалась задолженность перед налоговой в размере около 173 миллионов рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов находились в заблокированном состоянии.

При этом накануне на судебном заседании адвокат Юлия Лисановская сообщила о серьезном ухудшении состояния здоровья Валерии Чекалиной. По словам защитника, в результате онкологического заболевания блогер потеряла зрение на один глаз.

Лисановская рассказала, что у Чекалиной выявлены повреждения костей свода черепа, зафиксированы переломы позвонков. Адвокат подчеркнула, что ее подзащитная страдает от интенсивных болевых ощущений и полностью утратила способность передвигаться самостоятельно.

В подтверждение приведенных сведений сторона защиты предоставила суду комплект медицинских документов. Кроме того, были представлены официальные рекомендации врачей, согласно которым личное участие Чекалиной в судебном процессе признано невозможным по состоянию здоровья.