«Знаем, кто есть ху». Самые яркие и памятные цитаты Михаила Горбачева
Первого и последнего президента СССР не стало на 92-м году жизни
31 августа 2022, 11:21
Первый (и единственный) президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа 2022 года после продолжительной болезни. Знаковому отечественному политику был 91 год. Горбачёв запомнился множеством ярких цитат и перлов. Его фраза «Мы знаем, кто есть ху» стала легендарной. Он и сам шутил над своей манерой выражаться, называя это «говорить по-горбачёвски». Даже после ухода из большой политики Михаил Сергеевич часто высказывался об отношениях России и Запада, судьбе нашей страны и своей роли в истории.
Главные цитаты Михаила Горбачёва — в карточках amic.ru.
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