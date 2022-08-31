«Знаем, кто есть ху». Самые яркие и памятные цитаты Михаила Горбачева

Первый (и единственный) президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа 2022 года после продолжительной болезни. Знаковому отечественному политику был 91 год. Горбачёв запомнился множеством ярких цитат и перлов. Его фраза «Мы знаем, кто есть ху» стала легендарной. Он и сам шутил над своей манерой выражаться, называя это «говорить по-горбачёвски». Даже после ухода из большой политики Михаил Сергеевич часто высказывался об отношениях России и Запада, судьбе нашей страны и своей роли в истории.

Главные цитаты Михаила Горбачёва — в карточках amic.ru.