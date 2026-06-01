В Барнауле ограничили движение на пр. Калинина

Сколько будут действовать ограничения, неизвестно

01 июня 2026, 11:30, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Временно проезд перекрыли на крайней правой полосе проезжей части по пр. Калинина от здания № 15/2 до здания № 15е.

На этом участке специалисты проводят аварийные работы на коллекторе диаметром 900 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул". Сколько будут действовать ограничения, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что 1 июня проезд перекроют и на других дорогах Барнаула. Меры коснулись переулка Ядринцева, ул. Интернациональной и Гоголя. На этих участках будут обновлять водопроводные сети.