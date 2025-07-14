Вопрос не только в знаке. Как "молодому" водителю вести себя на дороге, чтобы избежать ДТП

Автомобилисты, которые слишком рано уверовали в свои водительские навыки, нередко становятся участниками дорожных происшествий

14 июля 2025, 08:15, ИА Амител erid: 2W5zFHrXdmz

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

За шесть месяцев 2025 года в Алтайском крае зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием "молодых" водителей, чей стаж не превышает двух лет. В этих авариях четыре человека погибли, 65 получили ранения, в том числе пять ДТП были спровоцированы начинающими водителями, находящимися в состоянии опьянения, сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине таких водителей, стали столкновения, наезд на пешехода и съезд с дороги.

Оказавшись в условиях реальной дорожной обстановки, недавние выпускники автошкол могут допускать нарушения, создавая угрозу себе и другим. О самых распространенных ошибках неопытных водителей и о том, как им следует вести себя на дороге, – в материале amic.ru.

Теряются и переоценивают себя

Специальных норм движения для "молодых" водителей нет, напоминают в региональной Госавтоинспекции: новички ездят по тем же правилам, что и все остальные. Только вот далеко не все, едва начав водить, способны быстро вспомнить все пункты правил дорожного движения Российской Федерации и следовать им.

В числе самых частых нарушений ПДД РФ, которые совершают неопытные водители, алтайская Госавтоинспекция называет:

несоответствие скорости конкретным условиям движения;

несоблюдение очередности проезда перекрестка;

нарушение правил проезда пешеходного перехода;

выезд на полосу встречного движения;

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;

неправильный выбор дистанции.

В ведомстве подчеркивают: одного только опыта, полученного в автошколе, недостаточно, чтобы сразу уверенно чувствовать себя за рулем.

"Указанные нарушения правил дорожного движения свидетельствуют об отсутствии опыта вождения, низкой транспортной дисциплине и культуре участников дорожного движения. Причинами того являются недостаточный уровень подготовки водителей", – убеждены в Госавтоинспекции Алтайского края. Из-за нехватки опыта и навыков такие автомобилисты зачастую теряются в потоке машин, а в опасной ситуации или сложных погодных условиях не способны реагировать быстро. При этом, поездив пару месяцев, многие начинают считать себя "профи" и вовсе забывают о бдительности и осторожности. Все это приводит к тому, что автомобилисты с небольшим стажем нередко становятся участниками ДТП.

Так, в марте в Топчихинском районе 18-летний водитель, чей стаж на тот момент был меньше трех месяцев, ехал на автомобиле "ГАЗель NEXT" в направлении Алейска. Не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями – "Хендай Акцент" и грузовик "Вольво". В результате аварии водитель "Хендай" скончался на месте, а еще четыре участника ДТП получили травмы различной степени тяжести.

В июне на автодороге Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка – Петропавловское – Смоленское в Петропавловском районе 24-летний водитель, чей стаж составлял около полугода, ехал, не соблюдая скоростные ограничения. В итоге он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы.

Как себя вести?

Прежде всего начинающим автомобилистам нужно быть предельно внимательными и дисциплинированными, напоминают в Госавтоинспекции. Получение прав автоматически не делает хорошим водителем – многие навыки нужно отработать на практике. А потому первое время лучше не ездить по дорогам с интенсивным движением: для новичков подойдут наиболее спокойные маршруты.

"Если вы на дороге являетесь новичком, то должны набраться терпения, чтобы спокойно отрабатывать приемы вождения, способы парковки, накапливать опыт реагирования в любой дорожной ситуации, которая порой меняется очень быстро", – советуют в ведомстве. Выбирая скоростной режим, нужно учитывать не только ограничения, но и свои водительские навыки: не разгоняйтесь до скорости, на которой вы уже не контролируете дорожную обстановку.

Новичка должно быть видно

Впрочем, в ПДД РФ все же есть одно правило, касающееся новичков: в течение первых двух лет стажа они обязаны ездить со знаком "Начинающий водитель". Без него эксплуатация транспортного средства запрещена.

Внешний вид знака строго регламентирован: это изображение черного восклицательного знака высотой 110 мм, расположенного внутри желтого квадрата размерами 150 на 150 мм. Так что никакие альтернативные варианты, вроде шуточного изображения чайника, не подойдут.В восьмом пункте основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденных постановлением правительства РФ от 23.11.1993 № 1090 "О правилах дорожного движения", прописано, что знак "Начинающий водитель" крепится на задней части автомобиля, но при этом не должен перекрывать водителю обзор.

Самое главное – желтый квадрат должен быть хорошо виден остальным участникам движения, для которых он и предназначен. Так они смогут понять, что человек за рулем недавно, и будут более сконцентрированы.

Начинающему водителю, который ездит без соответствующего знака, по статье 12.5 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Когда водительский стаж превысит два года, знак можно будет снять. Но в Госавтоинспекции региона рекомендуют не торопиться с этим: ездить с желтым квадратиком дальше никто не запрещает. Так что если вы все еще не уверены в своих навыках, можете его оставить на какое-то время: так будет спокойнее и вам, и другим водителям.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама