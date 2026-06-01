Оверчук: альтернативы российскому газу для Армении нет

Ситуация с поставками при рыночной цене может быть очень сложной, отметил вице-премьер

01 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Газ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Другого газа, кроме российского, в Армении никогда не будет. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Мы очень хорошо знаем ситуацию на рынке газа. Там другого газа, кроме российского, никогда не будет. Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ и каким посредникам она будет платить», — сказал он.

По словам вице-премьера, ситуация с поставками при рыночной цене может быть очень сложной, а Москва не хочет этого.

Как отметил Оверчук, Европа по-прежнему получает газ из РФ.

«Поэтому им всего лишь нужно взглянуть на карту. Посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют, сразу увидят, от кого они будут получать российский газ. Ну, конечно же, с учетом уже экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена, ну и с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», — добавил вице-премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию страны. По его словам, Армения будет развивать альтернативную энергетику. Кроме того, армянский премьер сообщил, что в стране принят закон о начале процесса вступления в ЕС. Он отметил, что Армения становится "перекрестком мира".