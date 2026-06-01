Оверчук: альтернативы российскому газу для Армении нет
Ситуация с поставками при рыночной цене может быть очень сложной, отметил вице-премьер
01 июня 2026, 11:14, ИА Амител
Другого газа, кроме российского, в Армении никогда не будет. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.
«Мы очень хорошо знаем ситуацию на рынке газа. Там другого газа, кроме российского, никогда не будет. Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ и каким посредникам она будет платить», — сказал он.
По словам вице-премьера, ситуация с поставками при рыночной цене может быть очень сложной, а Москва не хочет этого.
Как отметил Оверчук, Европа по-прежнему получает газ из РФ.
«Поэтому им всего лишь нужно взглянуть на карту. Посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют, сразу увидят, от кого они будут получать российский газ. Ну, конечно же, с учетом уже экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена, ну и с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», — добавил вице-премьер.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию страны. По его словам, Армения будет развивать альтернативную энергетику. Кроме того, армянский премьер сообщил, что в стране принят закон о начале процесса вступления в ЕС. Он отметил, что Армения становится "перекрестком мира".
11:17:03 01-06-2026
похоже наши страдают о армении больше чем сами армяне.
11:22:51 01-06-2026
Как там дела в Европе? Еще не замерзла без российского газа?
11:55:43 01-06-2026
Гость (11:22:51 01-06-2026) Как там дела в Европе? Еще не замерзла без российского газа?... нет, газ нормально идет, налево и направо
11:34:15 01-06-2026
И для Европы не было альтернативы российскому газу, и для Украины не было, и нормально всё у них с газом. И дровами не топят. Опять обманули.
11:41:56 01-06-2026
Что за переживания, газ отключать не надо! Цену рыночную предложить, точка, сами решат где удобнее закупать или как гейропа - без газа живут..
11:52:30 01-06-2026
Хочет Армения в ЕС, пусть вступает. Хозяин- барин. Однако наши власти делают все, что бы предотвратить этот шаг. Возникает вопрос, причина такого поведения? Уж не в Гюмри ли собака зарыта?
12:17:50 01-06-2026
странная ситуация: отказываются от российского газа, а мы навязываемся. И зачем? Нашим олигархам надо переживать
12:34:26 01-06-2026
ПАО «Газпром» (Россия) — единственный акционер ЗАО «Газпром Армения», монопольного продавца природного газа на внутреннем рынке Армении.
* великая вещь интернет!
13:12:34 01-06-2026
Славгородцы давно уже последнюю надежду на газ оставили, как и на засыпку дорожных ям.
13:14:36 01-06-2026
вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ ---- главное, что он российский