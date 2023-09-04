Партия "Новые люди" поздравила барнаульцев с Днем города

Столица Алтайского края отметила 293-й день рождения

04 сентября 2023, 14:00, ИА Амител





















День города Барнаула / Фото: партия "Новые люди"

2 сентября во всех районах Барнаула прошли праздничные гулянья. Активисты партии "Новые люди" не остались в стороне и организовали собственную креативную площадку в честь Дня города.

На площади Ветеранов организаторы расположили огромные баннеры для творческого процесса. Гости смогли поучаствовать в нем и создать яркое коллективное граффити. Все желающие приобщиться к изготовлению шедевра получили защитные очки, перчатки и баллончики с краской. Участников создания арт-объекта оказалось много – идея вызвала интерес как у детей, так и у взрослых. В итоге у художников получился яркий фотофон с надписью "Барнаул", возле которого гости делали позитивные фото.

Выбор такого необычного занятия для праздника, по словам организаторов, позволяет раскрыть творческие способности и сплотиться, ведь гости создают арт-объект совместно, где от вклада каждого зависит результат. Такой же идеи "Новые люди" придерживаются в политике.

Для детей организаторы приготовили огромную раскраску, которую юные барнаульцы преобразили всеми цветами радуги.

"Праздник получился по-настоящему ярким. Уверены, что нам удалось подарить положительные эмоции всем гостям! В особенности – детям", – рассказал председатель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

Проведение творческих мероприятий для партии "Новые люди" стало хорошей традицией. Недавно День молодежи, организованный "Новыми людьми", собрал более двух тысяч гостей, а в День Государственного флага партийцы рассказали барнаульцам об истории государственного символа России и разыграли призы среди участников праздничной викторины.

Как говорят сами члены партии "Новые люди", цель таких мероприятий – создать большое дружеское сообщество, в котором каждый может найти занятие по интересам. Активность и неравнодушие закладываются в человеке с детства, поэтому партийцы в своих проектах всегда предусматривают развивающую или обучающую программу для детей.