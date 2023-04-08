Первый ресторан "Вкусно – и точка" откроется в Республике Алтай

Компания уже набирает сотрудников

08 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первое в Республике Алтай заведение сети быстрого питания "Вкусно – и точка" (бывший "Макдоналдс") появится в селе Майма, сообщает телеграм-канал "Алтай-Болтай".

Его откроют на Чуйском тракте по улице Подгорной, где раньше работала АЗС "Лукойл" – сейчас на ограждениях размещена реклама о приёме на работу во "Вкусно – и точка".

По данным канала, компания планирует запустить точку уже к началу летнего турсезона.