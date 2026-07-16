Почему автобусная остановка — зона повышенной опасности?

На автобусной остановке водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными

16 июля 2026, 10:29, ИА Амител erid: 2W5zFFxsEmw

Автобусная остановка в Барнауле / Фото: amic.ru

Автобусные остановки являются привычной частью городской инфраструктуры, однако многие забывают, что они считаются зоной повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов. Amic.ru рассказывает, почему водителям следует быть особенно осторожными и бдительными при проезде автобусных остановок.

Чем опасны автобусные остановки?

Один из основных факторов риска на автобусных остановках — скопление людей, поведение которых может быть непредсказуемым. Спешка, желание успеть на подходящий автобус, страх опоздания — все это может привести к тому, что люди начинают вести себя импульсивно. Они могут выбегать на проезжую часть, пытаясь догнать приближающийся транспорт, или пересекать дорогу в неустановленных местах. Попытки ускорить шаг, переход на бег, спотыкание или поскальзывание на обледенелой поверхности, падение вблизи движущегося транспорта — все это создает неожиданные и непредсказуемые ситуации, требующие от водителя быстрой реакции и внимательности.

Ограниченный обзор играет не менее важную роль в повышении опасности автобусных остановок. Стоящие на остановке автобусы и маршрутные такси, особенно крупногабаритные, зачастую создают "слепую зону", полностью или частично скрывая от взгляда водителей других транспортных средств пешеходов, которые могут находиться рядом.

Автобусная остановка / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Легковые автомобили также, нарушая правила, часто паркуются в зоне "15 метров до и после остановки", мешая безопасному подъезду автобусов и закрывая обзор. Аварийные ситуации могут возникать как при подъезде, так и при отъезде общественного транспорта от остановки.

Кроме того, на остановках могут возникнуть заторы, из-за чего приходится замедлять ход и совершать маневры для объезда, что, в свою очередь, увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Какие ДТП могут случиться на автобусной остановке?

Одним из распространенных видов ДТП на остановке является наезд на пешеходов. Зачастую пассажиры, покидая общественный транспорт, выходят на проезжую часть между двумя транспортными средствами. Эта "слепая зона" представляет особую опасность, особенно если пешеход, не убедившись в безопасности, сразу же начинает переход дороги. Водитель, даже совершая необходимые маневры, может не заметить человека, тем самым спровоцировав трагедию.

Кроме того, происходят случаи столкновения других транспортных средств с автобусом, остановившимся на остановке. Чаще всего это происходит по причине несоблюдения дистанции или невнимательности водителей, следующих за автобусом. Столкновение транспортных средств может произойти при выезде автобуса, троллейбуса или маршрутного такси от места высадки пассажиров на главную дорогу.

Автобусная остановка / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Что нужно делать водителям?

Водителям, которые проезжают мимо остановки, следует соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. В Госавтоинспекции рекомендуют еще до подъезда к зоне остановки снизить скорость до минимума, чтобы в случае экстренной ситуации остановить автомобиль.

Согласно пункту 6 статьи 14 Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ), водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановке общественному транспорту или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки.

Пункт 4 статьи 12 ПДД РФ гласит, что для предотвращения несчастных случаев запрещается остановка (кроме посадки и высадки пассажиров) ближе 15 метров до указателей места остановки маршрутных транспортных средств.

Согласно пункту 18.3 ПДД РФ, в населенных пунктах водители обязаны уступить дорогу автобусам и троллейбусам, которые начинают движение от обозначенного места остановки.

Важно помнить, что водитель должен наблюдать не только за потоком движения, но и боковым зрением следить за тротуарами.

Автобусная остановка в Барнауле / Фото: amic.ru

Как пешеходу вести себя на остановке?

Для пешехода, который ожидает общественный транспорт на остановке, также есть ряд рекомендаций. А именно:

ожидать транспорт на тротуаре или у обочины, не выходя на проезжую часть. Если есть специальная приподнятая посадочная площадка — использовать ее. При этом рекомендуется отойти подальше от проезжей части, чтобы автобус вас не задел;

вести себя спокойно, не толкаться и не конфликтовать с другими людьми;

не бежать к подъезжающему транспорту и подходить к дверям только после полной остановки автобуса и открытия дверей. Выходить из общественного транспорта тоже нужно только после полной его остановки;

не пытаться сесть в автобус в последний момент, когда двери закрываются;

спокойно отойти в сторону, если автобус едет не по вашему маршруту, и не мешать людям садиться в него;

при посадке и высадке не задерживаться в дверях, а сразу проходить в салон;

не обходить стоящий транспорт ни спереди, ни сзади. Следует дойти до ближайшего пешеходного перехода или перекрестка и перейти дорогу там. Если перехода поблизости нет, нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и переходить на ближайшем перекрестке по линии тротуаров или обочин. Если перекресток отсутствует, пересекать проезжую часть необходимо строго под прямым углом без разделительной полосы и ограждений, там где она хорошо просматривается в обе стороны, предварительно убедившись в безопасности.

если пешеход с ребенком — держать его за руку, чтобы несовершеннолетний не вырвался и не выбежал на проезжую часть.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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