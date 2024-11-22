"Под шумок визгов". Депутат ГД с Алтая ответил на реакцию Запада на удар "Орешником"

Он порекомендовал западным элитам сидеть и слушать каждое слово президента России

22 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Обращение президента России Владимира Путина, с которым он выступил 21 ноября перед россиянами, адресовано также и врагам государства – западным элитам. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

"Зачем пошли на существенное обострение конфликта и ударили вглубь России? Ведь еще в сентябре Владимир Путин ясно дал понять, что ответ будет неминуемым. Думали, промолчим? Думали, продавите нас своим западным лживым многоголосием, а под шумок визгов европейских вассалов будете уничтожать нас ракетами? Так вот сидите и слушайте каждое слово президента России – два раза Верховный главнокомандующий не повторяет!" – написал Бессарабов.

Также парламентарий прокомментировал удар новейшей ракетой "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Он подчеркнул, что Россия, даже обладая самым современным оружием, отвечая на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами, заботимся о мирном населении Украины.