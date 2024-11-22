"Под шумок визгов". Депутат ГД с Алтая ответил на реакцию Запада на удар "Орешником"
Он порекомендовал западным элитам сидеть и слушать каждое слово президента России
22 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Обращение президента России Владимира Путина, с которым он выступил 21 ноября перед россиянами, адресовано также и врагам государства – западным элитам. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
"Зачем пошли на существенное обострение конфликта и ударили вглубь России? Ведь еще в сентябре Владимир Путин ясно дал понять, что ответ будет неминуемым. Думали, промолчим? Думали, продавите нас своим западным лживым многоголосием, а под шумок визгов европейских вассалов будете уничтожать нас ракетами? Так вот сидите и слушайте каждое слово президента России – два раза Верховный главнокомандующий не повторяет!" – написал Бессарабов.
Также парламентарий прокомментировал удар новейшей ракетой "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Он подчеркнул, что Россия, даже обладая самым современным оружием, отвечая на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами, заботимся о мирном населении Украины.
"Президент заявил, что мы будем предупреждать людей и просить их покинуть опасную зону поражения. Они не должны пострадать. Истинная цель наших действий – ответить на агрессию, защитить граждан России и наш суверенитет, а также уничтожить военный потенциал противника. Только так мы придем к устойчивому миру", – указал Бессарабов.
11:46:46 22-11-2024
молодец данил, служил и служит дальше
11:50:28 22-11-2024
О, от кого бы были пояснения, наставления но только не от него
12:00:52 22-11-2024
эх данилка, я Думал ты на СВО
12:58:54 22-11-2024
Алтаец (12:00:52 22-11-2024) эх данилка, я Думал ты на СВО... Эти данилки, никогда не будут на СВО.
12:01:39 22-11-2024
Запад ждал комментария этого депутата, ага
12:17:19 22-11-2024
Вопрос весьма спорный, кто визжать начал и истерить.
12:36:05 22-11-2024
Да кто ты вообще такой, Даниил Бессарабов?!
13:43:12 22-11-2024
Гость (12:36:05 22-11-2024) Да кто ты вообще такой, Даниил Бессарабов?!... Человек с такими связями и протекцией, что задавать такие вопросы вообще не стоит
12:45:10 22-11-2024
Это официальное заявление депутата или мнение частного лица? А то потом скажет, что его не так поняли.
13:09:26 22-11-2024
А когда ATACMS по Крыму били нормально, или Крым не РФ, по мнению депутата? Как будто в первый раз.
13:11:30 22-11-2024
Днём 23 июня 2024 года в районе городского пляжа Севастополя была сбита снаряженная кассетным зарядом ракета ATACMS.
17:02:46 22-11-2024
Надо срочно сообщить жителям Киева покинуть Киев как можно быстрее и навсегда.Киевское метро от ракеты Орешник никого не спасет.Допускаю,что игры Зеленского доведут до вынужденного удара ракетой Орешник по Киеву
18:09:56 22-11-2024
Занялся бы лучше делом.
20:58:58 22-11-2024
Помню этого мальчика с рюкзаком в 1993 году в 1 школе Тальменке. С детства был избалован.
23:07:04 23-11-2024
Пюрешник от батьки скоро прилетит