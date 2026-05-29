Подросток на велосипеде погиб под колесами иномарки в Алтайском крае
Водитель допустил наезд на 16-летнего велосипедиста
29 мая 2026, 21:38, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Зональном районе вечером 27 мая произошло смертельное ДТП с участием подростка-велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
По предварительным данным, авария случилась около 18:30 на 19-м километре автодороги К-035 Бийск — Соколово — Солдатово. Автомобиль Subaru XV под управлением 51-летнего мужчины двигался со стороны села Соколово в направлении Бийска. Во время движения водитель допустил наезд на 16-летнего велосипедиста.
От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
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