Подросток на велосипеде погиб под колесами иномарки в Алтайском крае

Водитель допустил наезд на 16-летнего велосипедиста

29 мая 2026, 21:38, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Зональном районе вечером 27 мая произошло смертельное ДТП с участием подростка-велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, авария случилась около 18:30 на 19-м километре автодороги К-035 Бийск — Соколово — Солдатово. Автомобиль Subaru XV под управлением 51-летнего мужчины двигался со стороны села Соколово в направлении Бийска. Во время движения водитель допустил наезд на 16-летнего велосипедиста.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.