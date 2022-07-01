Алтайская бизнесвумен Марина Ракова дала показания против ректора РАНХиГС

Экс-замминистра просвещения РФ уроженка Алтайского края Марина Ракова дала показания против ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, озвученные накануне в Тверском суде Москвы. 30 июня Мау был отправлен под домашний арест. Его обвиняют в хищении средств, принадлежащих вузу.

«Согласно ходатайству следователя, показания на Мау дала Ракова и другие фигуранты дела», — огласила материалы судья Ксения Панова. Следователь в суде заявил, что Мау обвиняется по одному делу с Раковой и может скрыться от правосудия: «У Мау был куплен билет в Турцию на 2 июля, он может скрыться от следствия». При этом, как следует из материалов дела, оглашённых судьёй, свою вину Ракова отрицает. «Следствие провело очную ставку между Раковой и Мау, где она рассказала об их взаимодействии по работе», — зачитала судья.

Ранее сообщалось, что Мау проходит по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Мау работает в должности ректора с 2002 года. При нём в РАНХиГС открылась «Школа губернаторов» — программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, уточняет РБК.

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Вопрос дня Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают?

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По делу, помимо Раковой и Зуева, были арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова находится под домашним арестом, она дала показания на иных фигурантов дела.

Напомним, что Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств фонду. Деньги предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Однако на деле никто эти контракты не выполнял, а средства были присвоены. Отчёты по выполнению проектов оказались фиктивными.

Кроме того, выяснилось, что Ракова устроила на работу в фонд гражданского мужа Артура Стеценко, хотя на самом деле никакого отношения к этой организации он не имел. Тем не менее Стеценко получал зарплату — примерно 300 тысяч рублей в месяц.

Раковой может грозить до 10 лет тюрьмы, сейчас она продолжает оставаться в СИЗО.