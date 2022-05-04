Такой день. Приговор экс-министру транспорта Алтайского края и 250 млн рублей на догазификацию

Бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2020 году экс-чиновник незаконно получил более 5 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение контракта с организацией без проведения конкурсных процедур.

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Массовая авария произошла в Барнауле на улице 50 лет СССР. 31-летний таксист за рулём Kia Rio протаранил три стоящих автомобиля — Kia Sportage, BMW и Nissan Teana.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя автомобиля Kia Rio составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, так как от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

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250 млн рублей направят на компенсацию расходов граждан в связи с газификацией в 2022 году в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе своего отчёта в АКЗС губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что с апреля 2021 года расширен перечень категорий граждан, имеющих право на её получение, субсидия стала дифференцированной, а также был увеличен её размер.