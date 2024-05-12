Адвокат предупредил об опасности незаконного проведения ремонта в квартире

Человек может даже лишиться возможности выезда за границу

12 мая 2024, 10:35, ИА Амител

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Адвокат Елена Кудерко рассказал о том, что грозит россиянам за незаконный ремонт в квартире. Ее слова передает "Прайм".

В законе об исполнительном производстве прописаны различные меры, которые могут быть применены в отношении должников. Одной из самых неприятных является запрет на выезд за пределы страны.

Этот запрет может быть наложен не только за долги, но и в случае требования суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.

Однако не всегда удается сразу узнать о том, что выезд запрещен. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит информации об установлении такого запрета. Если человек не получил на руки постановление о запрете, он может не знать о нем. В результате существует риск того, что его задержат при прохождении таможенного контроля в аэропорту. И такие случаи не редкость.

Чтобы снять запрет на выезд, необходимо либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете. Однако государство может компенсировать испорченный отпуск только в том случае, если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.