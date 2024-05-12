Адвокат предупредил об опасности незаконного проведения ремонта в квартире
Человек может даже лишиться возможности выезда за границу
12 мая 2024, 10:35, ИА Амител
Адвокат Елена Кудерко рассказал о том, что грозит россиянам за незаконный ремонт в квартире. Ее слова передает "Прайм".
В законе об исполнительном производстве прописаны различные меры, которые могут быть применены в отношении должников. Одной из самых неприятных является запрет на выезд за пределы страны.
Этот запрет может быть наложен не только за долги, но и в случае требования суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.
Однако не всегда удается сразу узнать о том, что выезд запрещен. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит информации об установлении такого запрета. Если человек не получил на руки постановление о запрете, он может не знать о нем. В результате существует риск того, что его задержат при прохождении таможенного контроля в аэропорту. И такие случаи не редкость.
Чтобы снять запрет на выезд, необходимо либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете. Однако государство может компенсировать испорченный отпуск только в том случае, если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.
10:48:24 12-05-2024
Странная новость, странная фамилия...
Кого предупредил?
13:06:58 12-05-2024
Гость (10:48:24 12-05-2024) Странная новость, странная фамилия...Кого предупредил?... Это похоже на зашифрованный сигнал кому-то...
08:16:31 13-05-2024
Гость (13:06:58 12-05-2024) Это похоже на зашифрованный сигнал кому-то...... "Над всей Испанией без облачное небо." ??? )))
10:57:18 12-05-2024
Мрак...
14:31:07 12-05-2024
Шифрограмма для иностранных разведок.
15:05:32 12-05-2024
Маразм крепчает. Не знаешь от куда что прилетит. Боже, ну когда ты избавишь от таких правителей?
18:22:25 12-05-2024
Гость (15:05:32 12-05-2024) Маразм крепчает. Не знаешь от куда что прилетит. Боже, ну ко... Научись хотя бы грамотно писать. Столько ошибок..