НОВОСТИОбщество

Адвокат предупредил об опасности незаконного проведения ремонта в квартире

Человек может даже лишиться возможности выезда за границу

12 мая 2024, 10:35, ИА Амител

Инструменты / Фото: pxhere.com
Инструменты / Фото: pxhere.com

Адвокат Елена Кудерко рассказал о том, что грозит россиянам за незаконный ремонт в квартире. Ее слова передает "Прайм".

В законе об исполнительном производстве прописаны различные меры, которые могут быть применены в отношении должников. Одной из самых неприятных является запрет на выезд за пределы страны.

Этот запрет может быть наложен не только за долги, но и в случае требования суда привести жилье в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.

Однако не всегда удается сразу узнать о том, что выезд запрещен. Дело в том, что база данных исполнительных производств не содержит информации об установлении такого запрета. Если человек не получил на руки постановление о запрете, он может не знать о нем. В результате существует риск того, что его задержат при прохождении таможенного контроля в аэропорту. И такие случаи не редкость.

Чтобы снять запрет на выезд, необходимо либо исполнить решение суда, либо опротестовать постановление о запрете. Однако государство может компенсировать испорченный отпуск только в том случае, если будет доказано, что пристав наложил ограничение по ошибке, заключила Кудерко.

законы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:48:24 12-05-2024

Странная новость, странная фамилия...
Кого предупредил?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:58 12-05-2024

Гость (10:48:24 12-05-2024) Странная новость, странная фамилия...Кого предупредил?... Это похоже на зашифрованный сигнал кому-то...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:31 13-05-2024

Гость (13:06:58 12-05-2024) Это похоже на зашифрованный сигнал кому-то...... "Над всей Испанией без облачное небо." ??? )))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

10:57:18 12-05-2024

Мрак...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:07 12-05-2024

Шифрограмма для иностранных разведок.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:32 12-05-2024

Маразм крепчает. Не знаешь от куда что прилетит. Боже, ну когда ты избавишь от таких правителей?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:25 12-05-2024

Гость (15:05:32 12-05-2024) Маразм крепчает. Не знаешь от куда что прилетит. Боже, ну ко... Научись хотя бы грамотно писать. Столько ошибок..

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров