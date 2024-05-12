Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС

12 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917205

Сотрудники краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики бесплатно проверят здоровье барнаульцев 13 мая.

За 25-30 минут можно пройти комплексное обследование организма. В ходе проверки измерят уровень сахара и холестерина в крови, оценят работу сердца, проверят мышечную силу рук. Кроме того, измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, что особенно важно для курильщиков. Также проверим артериальное давление, проанализируем антропометрические показатели и определим индекс массы тела.

После обследования каждый участник получит подробную консультацию терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска.

Место проведения – ДК "Южный" (ул. Чайковского 21). Проверить свое здоровье можно будет с 10 до 15 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.