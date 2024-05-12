Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС
12 мая 2024, 10:00, ИА Амител
Сотрудники краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики бесплатно проверят здоровье барнаульцев 13 мая.
За 25-30 минут можно пройти комплексное обследование организма. В ходе проверки измерят уровень сахара и холестерина в крови, оценят работу сердца, проверят мышечную силу рук. Кроме того, измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, что особенно важно для курильщиков. Также проверим артериальное давление, проанализируем антропометрические показатели и определим индекс массы тела.
После обследования каждый участник получит подробную консультацию терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска.
Место проведения – ДК "Южный" (ул. Чайковского 21). Проверить свое здоровье можно будет с 10 до 15 часов.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
12:48:28 12-05-2024
Как правило здоровье начинают проверять тогда, когда проверять уже нечего.
14:10:54 12-05-2024
Гость (12:48:28 12-05-2024) Как правило здоровье начинают проверять тогда, когда проверя... Кто вам не даёт проверить здоровье, когда ещё есть что проверять? 😂😂😂
16:59:57 12-05-2024
Сергей (14:10:54 12-05-2024) Кто вам не даёт проверить здоровье, когда ещё есть что прове... Менталитет.
22:25:47 12-05-2024
Бесплатно или с оплатой из фонда ОМС?