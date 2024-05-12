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Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС

12 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917205
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917205

Сотрудники краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики бесплатно проверят здоровье барнаульцев 13 мая. 

За 25-30 минут можно пройти комплексное обследование организма. В ходе проверки измерят уровень сахара и холестерина в крови, оценят работу сердца, проверят мышечную силу рук. Кроме того, измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, что особенно важно для курильщиков. Также проверим артериальное давление, проанализируем антропометрические показатели и определим индекс массы тела.

После обследования каждый участник получит подробную консультацию терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска.

Место проведения – ДК "Южный" (ул. Чайковского 21). Проверить свое здоровье можно будет с 10 до 15 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Барнаул медицина

Комментарии 4

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Гость

12:48:28 12-05-2024

Как правило здоровье начинают проверять тогда, когда проверять уже нечего.

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Сергей

14:10:54 12-05-2024

Гость (12:48:28 12-05-2024) Как правило здоровье начинают проверять тогда, когда проверя... Кто вам не даёт проверить здоровье, когда ещё есть что проверять? 😂😂😂

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Гость

16:59:57 12-05-2024

Сергей (14:10:54 12-05-2024) Кто вам не даёт проверить здоровье, когда ещё есть что прове... Менталитет.

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Гость

22:25:47 12-05-2024

Бесплатно или с оплатой из фонда ОМС?

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