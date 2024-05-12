Шелуха от семечек загорелась в барнаульском овраге

Пожарные работают в сильном дыму

12 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю

Овраг на Калинина в Барнауле заволокло сильным дымом. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным спасателей, здесь тлеет шелуха от семечек.

"Силами 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводится проливка, подвоз воды организован с привлечением поливомоечной машины от администрации", – сказано в сообщении.

На месте работает администрация Октябрьского района и сотрудники полиции.

Причина возгорания устанавливается.