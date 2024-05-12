Шелуха от семечек загорелась в барнаульском овраге
Пожарные работают в сильном дыму
12 мая 2024, 13:15, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю
Овраг на Калинина в Барнауле заволокло сильным дымом. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По данным спасателей, здесь тлеет шелуха от семечек.
"Силами 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводится проливка, подвоз воды организован с привлечением поливомоечной машины от администрации", – сказано в сообщении.
На месте работает администрация Октябрьского района и сотрудники полиции.
Причина возгорания устанавливается.
14:12:57 12-05-2024
И как интересно эта шелуха от семечек попала в этот овраг? 🤔😜