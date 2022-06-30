Володин упрекнул Столтенберга в плохом знании географии
По словам спикера Госдумы, НАТО в случае вступления в него Финляндии и Швеции получит больше российского присутствия у своих границ
30 июня 2022, 15:15, Никита Черников
Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул генсека НАТО Йенса Столтенберга в плохом знании географии.
В своём Telegram-канале российский политик прокомментировал слова главы альянса о том, у границ РФ будет больше НАТО.
«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал Володин.
В мае Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Однако единственная страна альянса, которая это не поддержала, была Турция.
В конце июня этот вопрос странам удалось разрешить.
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