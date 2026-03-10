Никаких "звоните завтра". Зачем в Алтайском крае перевели запись к врачам на номер 122
Теперь, чтобы получить талон, нужно звонить не в свою поликлинику, а на номер 122
10 марта 2026, 06:15, ИА Амител
С октября 2025 года в Алтайском крае заработал единый контакт-центр для записи в поликлинику. От старой системы, когда для получения талона нужно было звонить в свою поликлинику, отказались. Теперь нужно набирать 122 — операторы службы работают на весь край.
В Минздраве региона убеждены, что новый порядок должен сделать процесс записи к врачу проще и удобнее. Но пока в Сети можно встретить недовольства людей, которые уже попробовали этот формат: записаться получается не всегда.
О том, зачем нужна новая система и почему с ней пока не все гладко, — в материале amic.ru.
"Рыбачить" не придется
Создание единого контакт-центра — не федеральная, а краевая инициатива, пояснили в алтайском Минздраве. Сейчас регионы сами выбирают, какую выстраивать систему записи к врачу. Алтайский край решил пойти по пути передовых субъектов, где диспетчерские службы медучреждений объединяют в единый центр.
Главное преимущество такой системы — лист ожидания, рассказал в интервью amic.ru региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов. Раньше звонок в поликлинику мог оставить человека в подвешенном состоянии: если талона нет, то придется звонить, пока он не появится.
«Что человек слышал, если талонов в поликлинике нет? "Звоните завтра". Или еще лучше: "Приходите завтра под дверь, в живую очередь, и мы вам где-то там найдем возможность". Так было, когда в каждой поликлинике был свой номер телефона, свои регистраторы и операторы», — говорил Попов.Теперь, набрав номер 122, человек будет дозваниваться в единую диспетчерскую. Оператор выяснит всю необходимую информацию и сразу посмотрит, есть ли возможность записи. Даже если ее в данный момент нет, звонящего никто не бросит.
«Что дает единый контакт-центр? Появляется лист ожидания. Человеку говорят: "Мы вам перезвоним". И перезванивают: в течение суток должны полностью отработать этот лист ожидания, записав человека к врачу. Человеку не приходится "рыбачить" в надежде на заветный талон», — пояснял министр.По оценкам краевого Минздрава, уже сейчас примерно 85% звонящих получают необходимый талон с первого раза. Остальные 15% попадают в лист ожидания и ждут ответного звонка.Сейчас через единый контакт-центр записывают к следующим специалистам:
участковый терапевт/фельдшер;
врач общей практики (семейный врач);
хирург;
офтальмолог;
оториноларинголог;
фтизиатр;
стоматолог;
стоматолог-терапевт;
врач/фельдшер/акушерка/медицинская сестра кабинета профилактики;
врач/фельдшер кабинета неотложной помощи.
По словам Попова, в ближайшее время на линию 122 переведут и всю детскую запись в Алтайском крае.
Систему еще отлаживают
При этом в региональном Минздраве признают, что жалобы на работу единого контакт-центра есть. В соцсетях можно найти отзывы тех, кто уже пользовался таким форматом: не все дождались ответного звонка и не всех записали правильно.
В ведомстве подчеркнули, что тщательно отслеживают все обращения пациентов и стараются разобраться с каждым конкретным случаем. Там призывают жителей региона активно сообщать об ошибках в работе — это важно для улучшения качества.
«Мы максимально заинтересованы в обратной связи. Все сигналы от жителей Алтайского края мы оперативно обрабатываем и учитываем. На 2026 год у нас запланировано продолжать развитие службы "122", в том числе и обучать наших сотрудников кол-центра», — поясняли amic.ru в краевом Минздраве.
Как добавил Дмитрий Попов, переход на новую систему — сложная задача для всей отрасли, а особенно — для операторов. Им пришлось переучиваться работать на весь край, а также пользоваться новыми информационными системами. Процесс переобучения еще не закончен.
«Мы тщательно отслеживаем все обращения, кто и где не смог записаться, выясняем причины. Понятное дело, что нужны отладки. Проект слишком сложный и емкий. У нас почти 200 операторов по всему краю, они продолжают учиться в новых условиях, взаимодействовать с информационными системами. Поэтому и задача на 2026 год — развивать и настраивать этот контакт-центр», — подчеркивал министр.При этом нагрузка на службу уже ощутимая — ежедневно операторы принимают порядка десяти тысяч звонков.
Грядут изменения в поликлиниках
При этом одними звонками изменения не ограничатся, пояснил министр здравоохранения. По его словам, единый контакт-центр — это отличная возможность оценить ситуацию с записью по краю и, если требуется, вносить изменения.
«Единый контакт-центр дает нам возможность объективно видеть, кто и в какое время работает, отрабатывают ли врачи свое время, какое количество записей выставляют поликлиники, доступен ли их оператор. Исходя из этого, мы сможем проводить определенную перестройку в отрасли. Глобальная задача — сбалансировать, где и сколько специалистов должно быть, как они должны работать, чтобы талонов хватало», — пояснял Попов.
К примеру, врачам придется уйти от совмещения к совместительству, пояснил глава регионального Минздрава. Первый вариант — это когда врач-терапевт в свое рабочее время ведет еще и прием по какой-то узкой специальности. Второй вариант — это четкое разделение, в какое время какой прием ведет специалист.
Предыдущий подход так и не принес результата и не сделал записи доступнее, признал министр.
«Было так: "Есть ставки, давайте их заполнять". А жалоб на невозможность записаться меньше не становилось», — говорил Попов.Так что теперь в ведомстве намерены не только бороться с кадровым дефицитом, но и переформатировать работу врачей.
07:16:52 10-03-2026
Что бы людям голову морочить
08:08:51 10-03-2026
Гость (07:16:52 10-03-2026) Зачем в Алтайском крае перевели запись к врачам на номер 12... Есть же номер 112 (экстренные службы), у них же мало дел, вот подкинул им наш врач "челобей" ещё работенки (сортировать входящие на ошибочные - не ошибочные).
Такой не-профессионализм и профнепригодность данного министра, уму не постижимо.
10:15:24 10-03-2026
гость (08:08:51 10-03-2026) Есть же номер 112 (экстренные службы), у них же мало дел, во... Просто он корефан кое кого.
11:37:49 10-03-2026
гость (08:08:51 10-03-2026) Есть же номер 112 (экстренные службы), у них же мало дел, во... Не 112, а 122, неужели вам так трудно осилить текст.
07:22:21 10-03-2026
неразбериха полная с этим 122. Записалась по 122 на прием к врачу. Прихожу на прием, а в очереди на это время еще 3 человека, говорят, что записались на прием в регистратуре в самой поликлинике.
07:49:39 10-03-2026
Мама записывалась к гинекологу. 14я поликлиника. дали талон к ЛОРу узнала только придя на прием. Нормально?
08:44:57 10-03-2026
Лучше не будет. Только хуже. Перевелись государственные чиновники.
08:45:42 10-03-2026
Верх идиотизма и глупости. Зачем еще одно лишнее звено? Операторы 122, операторы в поликлинике, операторы в регистратуре. Итог - записаться можно (если повезет) только к терапевту. Остальные нужные врачи - через него. Дурдом.
меня поражает, как ЭТО всё пропускают и допускают
09:16:19 10-03-2026
Теперь будет три очереди - "Мне только спросить, и т.п.
10:34:03 10-03-2026
Попову надо самому попробовать записаться, а потом прийти по талону, попробовать попасть к врачу. Сразу все поймет
10:38:28 10-03-2026
то есть удобное время приема я выбрать теперь не смогу, только то, которое "отработает" оператор?
10:50:06 10-03-2026
Гость (10:38:28 10-03-2026) то есть удобное время приема я выбрать теперь не смогу, толь... совершенно верно
10:59:09 10-03-2026
Не редкость ответ о том, что перезвонят из поликлиники. но никто не звонит,,, А если нужно бытро обследоваться!.
11:02:16 10-03-2026
Записывала через этот 122 свекра к офтальмологу и талон ждали с декабря! Вот в начале марта талон дали. Отличная скорость отработки обращений.